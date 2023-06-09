【日本棒球女神】稻村亞美開球慘被集體「性侵」　以15字親回事件引關注

▲ 真係好驚呀！

擁有E級驕人上圍的日本「棒球女神」稻村亞美，在中學時已經是學校棒球隊成員，吸引不少球迷留意，故不少棒球隊都會找她當開球嘉賓。

當眾非禮？被女性團體狂炮轟

近日亞美參加一場棒球賽開球儀式，在短片可見，她還未開球場內已經有數百位學生圍着她，當她一開球，數百學生一齊湧上前「圍摸」她，場面恐怖。

短片流出後，迅速在網上瘋傳，各電視台亦爭相報道，令不少女性團體炮轟學校處事不當，沒有好好管教他們。

據指當時有傳媒聽到學生興奮表示「亞美patpat好彈手」、「亞美皮膚好滑溜」，不過作為「受害人」的稻村亞美說：「學生只係熱情，我感覺唔到有人摸我。」

而警方已介入事件展開調查，亦開始向教師方面著手，希望他們提供當日情況和學生資料。

▲ 稻村亞美是棒球女神。

棒球女神

稻村亞美是日本棒球美少女，有棒球底子的她能投能打，還曾投出105公里的最快球速，數年前她曾透露有投球障礙，受訪表示：「我控球不穩，沒辦法輕易投球，無法做到原本可以做的是，這真的對我造成非常大的傷害。」

她又指可能因上場前壓力很大：「開球沒辦法重來，但我又想飆速，一開始覺得有趣，但慢慢就開始有了壓力。」現時的她終能克服心理關口，難怪令不少球迷如此興奮。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R