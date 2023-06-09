【減肥陷阱】營養師吃熟牛肉湯檬也中伏　黃凱詩：錯吃這部分牛肉變高脂

▲ 營養師黃凱詩外膳吃越南粉，已按低脂原則棄生牛肉選熟牛肉，豈料今次店家竟用上牛肋這部份，令她無端錯吃一碗高脂越南粉。

近日的氣溫高達35度，進餐胃口大受影響，巴不得吃點辣的，但辛辣的東西，大都是跟油膩劃上等號，想了一會，漫無目的向前行，一間越式餐廳就在我面前。

越南美食，在減磅的日子裏，是比較多選擇的菜式之一，但是，一不小心，很容易中伏。地道的越式牛河，用的是越南河粉，它不含油份，很適合減肥人士。可是，九成在港的越式餐廳，都會用掃了油的廣東河粉，所以，我都會叮囑戰友，先問一問店主是哪一種河粉，或以檬粉和粉絲代之。

另一個危機，說就是牛肉部位的運用，減磅中，千萬別選生牛肉，因為生牛肉多選用薄薄的肥牛，脂肪自然較高，熟牛肉通常用牛腱，是較佳之選。

那天，我選了碗熟牛肉湯檬，還叮囑店主多給我點新鮮辣椒，以滿足我對辣的渴求，十多分鍾後，熱騰騰的湯粉端上來，怎料，這次真的老貓燒鬚！我咬了一口牛肉，憑那種腍軟的程度，我相信那並非較低卡的牛腱。

▲ 吃越南河粉有兩大伏位，第一，若用廣東河粉，很多油；第二，若選吃生牛河，通常會用肥牛，較高脂。（iStock圖片）

於是，我問店員︰「你們用的是牛肉哪個位置？」

她笑說︰「我們用牛肋的，是不是很美味？」

我的天啊！牛肋？不就是肋骨去了骨那部分的肉，沒錯，美味程度滿分，但脂肪都滿分。

就這樣，我便吃了一碗高脂的湯粉了。

撰文：黃凱詩（尚營坊高級營養師）