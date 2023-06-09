【減肥陷阱】營養師吃熟牛肉湯檬也中伏 黃凱詩：錯吃這部分牛肉變高脂
休閒消費 16:46 2023/06/09
近日的氣溫高達35度，進餐胃口大受影響，巴不得吃點辣的，但辛辣的東西，大都是跟油膩劃上等號，想了一會，漫無目的向前行，一間越式餐廳就在我面前。
越南美食，在減磅的日子裏，是比較多選擇的菜式之一，但是，一不小心，很容易中伏。地道的越式牛河，用的是越南河粉，它不含油份，很適合減肥人士。可是，九成在港的越式餐廳，都會用掃了油的廣東河粉，所以，我都會叮囑戰友，先問一問店主是哪一種河粉，或以檬粉和粉絲代之。
另一個危機，說就是牛肉部位的運用，減磅中，千萬別選生牛肉，因為生牛肉多選用薄薄的肥牛，脂肪自然較高，熟牛肉通常用牛腱，是較佳之選。
那天，我選了碗熟牛肉湯檬，還叮囑店主多給我點新鮮辣椒，以滿足我對辣的渴求，十多分鍾後，熱騰騰的湯粉端上來，怎料，這次真的老貓燒鬚！我咬了一口牛肉，憑那種腍軟的程度，我相信那並非較低卡的牛腱。
於是，我問店員︰「你們用的是牛肉哪個位置？」
她笑說︰「我們用牛肋的，是不是很美味？」
我的天啊！牛肋？不就是肋骨去了骨那部分的肉，沒錯，美味程度滿分，但脂肪都滿分。
就這樣，我便吃了一碗高脂的湯粉了。
撰文：黃凱詩（尚營坊高級營養師）