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【投資騙案】8旬老婦放租反被「分析師」騙逾900萬元　警方籲投資前應先了解產品特質及風險

社會 00:01 2023/06/12

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商業罪案調查科高級督察劉兆寶（湯致遠攝）

近年投資騙案數字持續高企，長者或未成年人士都有可能成為騙徒目標。一名80歲老婦於網上樓盤平台刊登放租廣告，卻慘被騙徒騙走910萬元。警方提醒市民，投資前應先了解投資產品的特質及風險，提防受騙。

商業罪案調查科高級督察劉兆寶指，一名80歲婆婆於去年7月在網上知名樓盤平台，為其物業刊登出租廣告，並附上電話號碼作聯絡方式。相隔半個月後，婆婆收到一個來自外國電話號碼的短訊，內容中騙徒聲稱自己是在美國任職投資分析師的華人，並將會回港工作，故此以租樓為理由與婆婆保持聯絡，由此博取婆婆對騙徒的信任。

當騙徒取得婆婆信任後，便向婆婆推介一個虛假投資外匯手機應用程式，聲稱可以賺好多錢。由於婆婆沒有投資外匯的經驗，故此婆婆選擇相信騙徒，並按照指示開設網上投資戶口，及存入20萬元至由騙徒提供的個人銀行戶口，用作充值剛開設的投資戶口。存款翌日後，婆婆的賬面資產已多賺20萬，婆婆被資產的升幅所吸引，所以隨後存入了27次近890萬元，至另外17個個人銀行戶口。每次存錢後，婆婆的帳面資產都有所增加，曾一度飆至5,400萬元。

直至婆婆要求提款，騙徒卻以不同原因拒絕，隨後婆婆發現自己的投資戶口被凍結，騙徒更要求婆婆用800萬元作手續費解凍戶口，婆婆再與家人商討時才發現被騙，共損失910萬元。

另一位受害人為21歲男學生，於今年4月透過社交平台認識騙徒，兩人交談短短數小時，騙徒已成功游說男學生下載一個加密貨幣手機應用程式，聲稱鼓勵他學投資賺錢。男學生先存200元至騙徒提供的戶口作小試牛刀，隨後他看到資產有明顯增幅，便在4日内先後存入5次款項至本地個人戶口，共逾21萬元，直至男學生發現無法提取款項時才驚覺被騙。

劉兆寶提醒市民，投資前須謹慎三思，應先了解投資產品的性質及風險，如對方要求存款至個人銀行戶口作投資用途，便極有可能是騙案。如有懷疑，應致電警方「防騙易」熱線18222查詢。

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記者：李芷玲

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