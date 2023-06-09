【疫後支援】萬寧每售自家保健品即捐2元　目標籌200萬援基層

▲ 萬寧每售一件自家保健品即捐2元，目標籌200萬支援基層。（萬寧提供）

社會逐步復常，兒童的健康問題陸續浮現，有見及此，萬寧即日起於香港啟動「健康童樂‧一齊營啲」守護兒童慈善捐款活動，每出售一件萬寧自家品牌保健產品，萬寧即捐出2港元予本地慈善團體香港樂童行，目標於一年內捐出200萬港元，支援超過2,200個低收入家庭及兒童，並透過捐出萬寧自家品牌保健產品及舉辦不同的健康教育活動，多方面協助本港低收入家庭的孩子於成長路上補充更好的營養，為他們日後成長打好根基。

疫情期間，兒童長時間被困在居所內，對其運動量、營養攝取、睡眠時間等均出現不同程度的影響。為鼓勵市民支持活動，由2023年6月9日起，於全線萬寧門市及網店購買任何一款自家品牌保健產品，萬寧即捐出2港元予香港樂童行，目標一年內捐出200萬元，捐款會用作支持一系列支援兒童的活動和計劃，當中包括以成本價購買萬寧自家品牌「兒童鈣D3強健配方軟糖」及「兒童C+鋅咀嚼片」，透過香港樂童行向深水埗及油尖旺區有需要的兒童提供保健品。

另外，捐款亦會用作開辦社區體育課程、舉辦健康工作坊或講座、提供營養師諮詢服務等項目，冀改善他們的健康情況及傳授專業營養知識。

萬寧希望透過是次活動，喚醒大眾對兒童的全面健康發展的關注。計劃詳情：

由2023年6月9日起，顧客於全線香港萬寧店及萬寧官方網店每購買任何一款萬寧自家品牌保健產品，萬寧即捐出2元予香港樂童行。慈善捐款活動將會持續一年，目標於一年內捐出200萬元。

在2023年6月9至22日期間定為計劃的「愛心加倍日」，捐款會加碼一倍，即顧客每購買任何一款萬寧自家品牌保健產品，萬寧便會捐出4元。

萬寧母公司 DFI 零售集團行政總裁麥殷表示，履行社會責任一直是企業不可或缺的部分，公司旗下業務在不同市場上推行多個服務當地社區的計劃，與社區同行。 近年公司留意到本港低收入家庭兒童正面對著不同程度的健康問題，作為一家負責任的企業，將以身作則，帶領大眾提高對兒童身心健康的關注，並透過是次萬寧的慈善捐款活動，切實地支援弱勢兒童的健康所需及提升他們的自尊心，守護下一代的成長發展。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜