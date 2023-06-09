【娛圈喜事】江若琳報喜宣布囝囝出世　透露過程驚險：拼盡所有力氣保護你

▲ 囝囝出世了！

藝人江若琳（Elanne）今日（6月9日）在社交網報喜，順利誕下囝囝Owen，並指囝囝較預產期早出世。

囝囝出世

Elanne留言：「我們仨的第一張合照📸Bb 包 我地終於見面啦！我等左你好耐啦🥰，雖然你比我預期中早左兩日出現，明明媽媽我book左餐廳 ，食餐好過兩日先施施然生你架嘛！😅唔緊要 ，以後你嘅人生都可以好似咁 ，由你自己去決定，我知道呢個係你嘅選擇，我會永遠支持你尊重你，爸爸媽媽會成為你生命中最強大嘅後盾，你突然間要發動，一切嚟得好快！」

Elanne指過程驚險，但當刻只知道要拼盡所有力氣保護囝囝：「將你平安帶到黎呢個世界🌍我哋合力完成啦give me five 🙌🏻感謝你健健康康 ，平平安安！」又感謝醫生姑娘幫忙，令其順利誕下囝囝。

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感激老公支持

最後她感激老公蕭唯展給其很大支持：「最初見佢慌慌張張，以為佢流流地 ，點知到生產整個過程佢一直畀好大既支持我，喺我耳邊打氣 同我講 ：咩都唔好擔心 加油push!!!!!!!!!然後佢克服晒佢最驚嘅事，我地成功啦！bb包平安於6月7日 2:37 am 降落🪂地球！謝謝你瀡滑梯嚟到我哋嘅世界，你嘅出現令我人生變得太完整同美好！同大家介紹我個男朋友仔 OwenSiu。」

最好笑是Elanne表示「我搵到我嘅初戀了，我最愛的男朋友。」

相中所見，囝囝頭髮多多， 鼻高高，嘴仔嘟嘟非常可愛，不少網民留言祝賀！

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