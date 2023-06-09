【家庭問題】媽媽重男輕女偏心阿哥　港女出錢出力被視為應份︰我受夠

▲ 媽媽重男輕女，港女出錢出力被視為應份。

父母重男輕女的思想害苦了女兒，甚至影響她們一生。一名女網民於社交平台分享，媽媽重男輕女偏心哥哥，即使她出錢出力也被視為應份，她感到自己一直的付出只是徒勞無功。

該名女網民於「親子王國討論區」以「我受夠啦，好辛苦」為題發帖，表示知道媽媽向來偏心哥哥，不過她一直做好自己本份孝順媽媽，例如「每個月俾錢佢飲茶，同佢出街食飯」，間中買衫、鞋、袋給媽媽，老人家手提電話不見了、壞了，也是她俾錢買的。

不被母認同感委屈

樓主提到媽媽家中冷氣機滴水、WiFi有問題、電視睇唔到，她與丈夫「唔係即日幫佢整，都第二日上屋企整」。可是媽媽沒放在心上，她指︰

我同家姐有啲做唔好或做少咗，係我哋衰女、無用，啲仔好日都唔做，突然做一次就好開心。

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她稱爸爸很早離開，未能好好孝順他，因此將孝心全給媽媽。可是她這些年忍得好辛苦，無論做幾多，做得幾好，媽媽也不知足，「覺得我應份做」。她道出心聲︰

我屈咗好耐，我唔再做孝順女，唔再做好人，有咩事搵個仔啦。

網民︰做少啲對自己好啲

不少網民同情她的遭遇，支持她的做法，也鼓勵她多考慮自己的感受。有網民表示，「做少啲，對自己好啲，心理會平衡啲」、「不求回報，但求無愧於心」、「當前世欠佢，今世還完，各無拖欠」、「咪唔好做！要做就唔好呻」。

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責任編輯︰王明芳