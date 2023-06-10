【親子好去處】澳門4萬呎充氣城堡嘉年華　9大巨型彈跳城堡+2大泡泡球遊戲

▲ Jumptopia充氣城堡嘉年華將於今個暑假登陸澳門。

新加坡最大型的親子遊樂中心Kiztopia，旗下主打充氣城堡的Jumptopia將於今個暑假登陸澳門。Jumptopia將於7月22日至9月3日期間，在澳門威尼斯人金光會展中心舉辦充氣城堡嘉年華。嘉年華以「小小環球美食家」為主題，園區佔地達4萬呎，齊集9座巨型彈跳城堡，包括高達6.5米的巨型充氣滑梯、色彩繽紛的波波池，以及多個刺激好玩的障礙賽等。

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9座揉合世界各地美食元素的城堡融合了8大原創角色，打造成「小小環球美食家」主題嘉年華，當中包括「Tiger 美式漢堡包店」、「Drago 熱帶水果船」、「Happy立食壽司吧」、「Eli 滋味拉麵店」、「Mark香辣快餐車」、「Honey珍珠奶茶店」、「Bell 烘焙工作室」等，讓大人小朋友一同探索！

▲ 「小小環球美食家」充氣城堡嘉年華。（有關機構提供）

這次亦引入了首次登陸港澳地區的兩大刺激好玩巨型充氣泡泡球遊戲，「翻滾吧，Kizzos！」和「巨型充氣碰碰球」，絕對是平衡力和爆發力的考驗。

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活動門票將在7月於Klook網上平台獨家預售，設有全日通行證、90分鐘及60分鐘共3款門票，購買「全日通行證」的家庭可進入任何場次，玩足全日共7個小時。另外亦有親子同行（1大1小）及家庭套票（2大1小）2款選擇。詳情請留意Kiztopia香港社交平台和Klook網上平台的門票發售消息。

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責任編輯︰王明芳