【TOPick診症室】港媽常忍尿患尿道炎1年發作4次　醫生拆解症狀及5大生活元兇

▲ 王明晧醫生拆解尿道炎症狀及5大生活元兇。

尿道炎是常見的女性疾病，嚴重更可引起血尿、腎炎等併發症。《TOPick診症室》請來香港港安醫院-司徒拔道泌尿科顧問醫生王明晧，拆解尿道炎的症狀和高危因素。

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尿道炎成因

王醫生表示，泌尿道感染泛指泌尿系統發炎，大多由於細菌經尿道進入體內所致，當中最常見為下尿道感染，包括尿道炎和膀胱炎。

他續指，女性較男性容易患上尿道炎，因男性的尿道長約10至15厘米，而女性的尿道較短，只有約4厘米，細菌容易進入尿道及膀胱。

他表示，任何年紀的女性都有機會患上尿道炎，當中更年期婦女由於女性荷爾蒙減少，令下身的天然屏障減弱，細菌更易走進尿道，增加感染風險。

尿道炎症狀

王醫生指出，患者如感染尿道炎，有機會出現小便疼痛、尿頻、尿急的病徵，嚴重可引致血尿。若細菌沿著輸尿管進入腎臟，更可導致腎炎，病人會出現高燒、腰部疼痛、食慾不振等症狀。他續指，尿道炎可反覆發作，如1年內病發多於3次或以上，便應盡快求醫接受檢查。

港媽1年感染4次併發腎炎

王醫生在臨床上曾遇到一名年約30至40歲的患者，產後經常感染尿道炎，1年發作4至5次，後來更併發腎炎，出現高燒等症狀，需要入院檢查。經了解後發現，該患者飲水不足，喜愛喝汽水，進食辛辣、刺激性食物，且平時忙於照顧小朋友，經常忍尿，這些因素均增加感染尿道炎的風險。

王醫生表示，如果情況輕微，患者可透過多喝清水，或服用消炎藥緩解病情；若病情較嚴重，則要接受抗生素治療。而上述的個案比較幸運，患者不必服用預防性的抗生素，透過生活和飲食習慣的改變，情況已大大改善。

感染尿道炎高危因素

王醫生指，要預防尿道炎，可從生活習慣上入手，而以下5大陷阱均會增加感染風險，他提醒女性們多加留意，並作出改善。

經常忍尿

飲水少，建議1日喝8杯水，合共約2公升左右

如廁後從後往前抹，容易令肛門的細菌進入尿道；正確做法是由前往後抹

性行為後沒有排清小便

進食不潔的食物，如處理不當的魚生、沙律、未煮熟的豬肉，大腸桿菌或會經血液進入泌尿系統，導致感染的情況

至於坊間常說「飲用紅莓汁可有效預防尿道炎」，王醫生則表示沒有很強的醫學根據，「但如果做足所有預防方法都無效，我不反對嘗試，但要注意部分紅莓汁糖分較高，糖尿病患者未必適合服用」。

▲ 香港港安醫院-司徒拔道泌尿科顧問醫生王明晧。（文子健攝）

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記者：沈佩珊