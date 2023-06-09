【職業捐精】32歲職業捐精男宣布退休　欲轉移重心尋找真愛

▲ 美國一名32歲的職業捐精男子宣布退休，希望轉移重心尋找真愛。

美國洛杉磯一名職業捐精的男子近日宣布退休，表示希望可以轉移生活重心，尋找真愛。據報他自入行以來，已成為至少65個孩子的父親，而目前仍有7個孩子尚未出世。

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綜合外媒報道，現年32歲的Kyle Gordy在2014年首次捐精給女同性戀者，之後便以此為職業，無償捐精給同性戀者及不孕夫婦等迫切想要擁有孩子的家庭。在迅速累積了一定人氣後，他成立了個人網站，並在社交平台上宣傳自己的捐精服務，亦因此經常收到陌生女子的訊息。

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然而，他最近表示希望尋找一段有意義的關係，將重心放在談戀愛上，因此計劃停止捐精。他指：「我想要和人建立關係，這對我來說是目前最重要的事」，此外他亦歡迎有興趣建立關係的女性主動聯絡他，

想建立關係的人可以聯絡我，但如果是想得到（精子）捐贈的話，我只會幫助真正想要孩子的人。

Kyle不久前曾與一名受過捐贈的對象交往，但由於對方無法接受他繼續捐精，因此戀情僅維持兩個月便結束，

我需要找到一個可以接受我，以及我過去所作所為的人。

他表示，如果幾個月後仍未找到合適對象，便有可能會重操舊業，「但如果遇到了，我便會重新評估我的愛好」。他亦指，如果未來女友希望他每月只捐精1至2次，甚至挑選捐贈對象的話，那他便需要跟對方仔細討論一下自己的處境，「我願意為了可以成為我妻子的女人同意某些規則，也可以作出一些犧牲」。

目前Kyle仍有7個孩子等待出世，但他希望轉移注意力，到自己還未去過的國家旅行。事實上，他過去就曾透露自己比起捐精更喜歡旅遊，並且視捐精為「例行工作」，

除了捐精之外，我沒有性生活，因為我想保留它，提供最大的受孕機會。

過去為了確保精蟲質量，Kyle會服用補給品，以及進食豆類及魚肉、有機蔬菜、蜂王乳等。他表示現時維持的精子數量達每毫升2.4億隻，是他過往平均數的6倍，亦曾表示他會一直捐精，直到女性不再需要他為止。

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責任編輯：羅嘉欣