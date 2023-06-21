【全民造星V】「何啟華2.0」梁浩朗視強尼為目標　大律師Aaron追夢不怕遲【多圖】

▲ 「翻版阿Dee」梁浩朗參加《全民造星V》追夢。

有想過會遇到世界上的另一個自己嗎？參加ViuTV舉辦的《全民造星》令何啟華（Dee）入行並成為宇宙天團ERROR成員。

相隔數年，《全民造星V》吸引了「何啟華2.0」梁浩朗（Aaron）報名參賽，外表跟阿Dee十分相似的Aaron同樣有意入行追夢，且成為觀眾焦點之一。

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被封「翻版阿Dee」

梁浩朗坦言：「自從《全民造星》出街後，身邊有不少朋友都認為我的外貌好像阿Dee。直至真的參加了比賽，在ViuTV的廠遇見真人，那刻就真的很震撼，就如照鏡一樣。」

慶幸天生的優勢令Aaron成為觀眾記憶點，「我都覺得是一個好的開始。他（Dee）的Fans很慷慨地將對偶像的愛分了部分給我，我很感激。」

▲ 阿Dee與翻版阿Dee合照。（IG圖片）

他希望：「大家除了看見我的外貌似阿Dee以外，還會發掘到我其他的面向，其實是兩個不同的人。」

他認為自己跟阿Dee是兩個不同的人，不擔心亦不會刻意去比較。

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大律師亦貼地

阿Dee於《毒舌大狀》內飾演一名師爺，恰巧地「翻版阿Dee」Aaron於現實中是一名大狀（大律師）。

Aaron認為大律師在法庭上的表現是一種演繹，「我不敢說是演戲或表演，但會將本身的個案用一個有條不紊的過程去呈現給法庭看，其實也是一種Presentation。」

外界一般會認為大律師是一份高尚的職業，在Aaron而言：「律師只是一份幫人的職業，始終我處理不同的個案和案件時，需要Down to earth去處理，所以我不覺得邊份工比邊份工高尚。反正就是用自己的努力換取金錢，那份工便已經是高尚。」

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準備身兼多職

有意入行的Aaron計劃同時兼顧大律師工作和演藝事業，「本身大律師是一個自僱的形式工作，我將拍攝和法律上的工作排得剛剛好，所以兩方面沒衝突。可能社交平台上或節目上未必將我專業的工作呈現出來，令大家以為我是否放棄了一邊的工作，但其實是同步進行。」

他有信心平衡兩邊的工作，「一個人一日只有24小時，瓣數多的時候自然休息時間會少了，跟家人、朋友相處、社交生活當然會少了，但我覺得取捨。」

他續說：「做幕前的工作其實面向的觀眾、客戶群會多了，這亦令自己想表達的訊息去得更加遠，所以短暫地犧牲休息時間，我覺得是值得的。至於法庭的工作，本身就是繁忙、困身，但已經習慣了。」

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追夢永不遲

家人對Aaron參賽感到驚訝，「始終幕前的法律工作和幕前工作是南轅北轍，沒怎麼猜想到。」

他們都很支持Aaron，「以前可能會叫我專心讀書、考試、入大學，才去做其他事情。現在已符合上述的期望和要求，終於可以Feel Free去做自己的事情。」

▲ Aaron視強尼為目標。（IG圖片）

至於有否認為太遲才開始追夢？Aaron覺得：「每個時刻都沒有遲，我這刻不參加，相隔十年後我再回想有沒有遲呢？我覺得未必。」

他以一位很欣賞的藝人——強尼作例子，「他從事工程相關工作一段時間後才做體育主持，經營了很多年才成為今天的他。整個過程中，他都並非在最年輕之時入行，但他累積的經驗......一路走來就是他的Asset，在自己而言，我也希望能做到如他一樣。」

▲ （左起）「翻版阿Dee」梁浩朗（Aaron）、「Dee姐」陳海寧、「Dee」何啟華。

強大心臟應對一切

Aaron認為從事娛樂事業需要有一個強大的心臟，「任何難聽的（說話）都有，從表演上的選取、技術、外貌......任何東西都可以抨擊，我自己則覺得『有則改之，無則加勉』。」

他不介意外界的評論，「做演藝事業需要面對公眾，任何人都有言論自由去批評，說任何話也可以。但我也有我的自己去Take那些說話，以及如何影響自己的心情，我也有我的自由選擇。」

比賽難免要面對輸贏，Aaron謂：「無論晉級或淘汰也好，享受那過程，成敗得失在我心中沒有那麼執著。盡力做好每個表演，評判喜歡與否、觀眾如何看，真的不是我控制範圍內。」

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從錯誤中學習

「每一個挫折背後都有一個Lesson去學習。」

Aaron不怕面對錯敗，「最重要是遇到時如何消化事情，將它變成障礙阻止自己繼續走？還是變成一個力量令自己走得更遠。我希望做到後者。」

他認為結果不如願的背後有很多因素，「可能準備不足、能力不夠，也可能是其他人不認同你，這並非自己能控制，要學習慢慢放手，不會全然將結果和自己的能力100%掛勾。只可以做好自己的本份，其餘天時地利人和的事就交給天。」

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隨遇而安

對於未來，Aaron希望：「可爭取多些時間休息，將有限時間和自己愛錫的人，包括家人和朋友相處更多。有時候做人不只有努力，適當時候放鬆，和一些你重視的人相處，一些Magical Moments都很重要。」

他期望未來的時間可以照顧自己的Work-life Balance，以及和一些重視的人去享受時光。

至於工作方面，他說：「會比較隨緣，官司會繼續有，但做幕前很被動，不由我去決定，所以隨遇而安。有的話便盡力做好它，沒有的話就等待一下。」

他續道：「做其他事去裝備好自己，例如練習好唱歌、跳舞、演戲上多些進修，令將來機會來臨時好好把握。」

記者：梁樂欣

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