【暖心人妻】老公初戀情人癌末求見一面　妻子大方同意結局超窩心

▲ 老公初戀情人癌末求見多面，妻子大方同意結局超窩心。

另一半的「前度」，對現任來說是大忌。但台灣一名人妻卻選擇相信丈夫，大方讓丈夫與初戀情人見面，陪伴對方走到最後。該名人妻在網上發文分享一段往事，指丈夫數年前突然收到電話，得知他的初戀情人已到癌末，希望人妻能允許，讓她的丈夫前往探望。而人妻也大方同意，獲不少網民盛讚。

台灣一名女網民在Facebook「匿名公社」發帖，指自己和丈夫結婚17年，育有2子1女，但在慶祝結婚周年14年不久時，丈夫某天突然向她表示有事想商量。原來是丈夫早上接到初戀情人妹妹的電話，並告知他，初戀情人已是癌症末期，而現在最大的願望，就是能再見他一面。事主的丈夫向她強調，如果她不想他去，他就不會去，但事主卻認為，

這是對方重病時的願望，如果我阻攔好像不太好，所以在隔天下班，我就陪他走一趟。

事主並稱，她讓丈夫獨自走進病房見初戀情人。而對方妹妹則向她表示，丈夫當初是與初戀情人和平分手，但因女方用情太深，至今仍未交過其他男友。

事主指自己是丈夫的第三任女友，因此從不知道這名初戀情人，但就盛讚對方即使是生病中仍非常漂亮。而這名初戀情人笑著謝謝事主「答應她無理的請求」，事主只是搖手說沒什麼，並希望對方能保重身體。

此後，事主讓丈夫可隨時去探望初戀情人。而丈夫為讓事主安心，都會堅持快去快回，至於事主則是偶爾會煮粥，或是準備可以吃的水果，讓丈夫帶過去。

半年後，事主的初戀女友離世。她和丈夫一同前往葬禮，她指對方的父母哭著感謝他們，讓她的女兒在生命倒數時刻能夠無憾，而這也讓事主十分動容。

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事主透露，在那段期間，婆家、娘家甚至朋友都反對她的決定，認為放任丈夫去探望初戀情人是不對的，但她仍堅持讓丈夫去，

因為人跟人之間的相處，如果要計較防備成這樣，還有什麼溫度可言？

何況對方都末期了，如果能在這段時間給與一點安慰不是很好的事情嗎？

為何大家總是要想到一堆壞處和齷齪的事情呢？在心裡存留一點善念不是很好嗎？

事主指，自己現在還和初戀情人的妹妹有聯絡，也會一起出來吃飯，對方妹妹結婚時她也有去參加，就好像多了個家人一樣，而自己與丈夫的感情沒有生變，反而他對自己更加好，引來不少網民留言讚好。

婚姻和愛情是一樣的，是你的跑不掉，不是你的強留也留不住，很多事情別用狹隘的念頭去猜想，如果能讓人無憾自己不也算是功德一件！

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責任編輯：羅嘉欣