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【區會改革】議員關注區議員停職期間安排　麥美娟︰將研究加入暫停其辦事處運作　

政治 17:19 2023/06/09

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麥美娟指，區議員停職期間，其辦事處可繼續運作。（資料圖片）

立法會有關《2023年區議會（修訂）條例草案》的草案委員會，經過8次會議後，今日完成逐條審議程序。會上，有立法會議員關注，區議員停職期間，辦事處會否暫停服務。民政及青年事務局局長麥美娟指，區議員停職期間，辦事處可繼續運作，可申工作報開支，因不希望影響當區居民服務，但稱會研究是否在處分，加入局長可有權暫停辦事處運作，以及區議員在停職期間不准申報工作開支。

新機制下，民政及青年事務局局長，可對區議員的行為失當，施加處分，包括警告、罰款和停職。自由黨立法會議員邵家輝關注，區議員被停職期間，其辦事處會否暫停服務，以及罰款上限。

麥美娟表示，區議員被停職期間，其辦事處繼續運作，仍可申報工作開支。她解釋，為何仍給辦事處運作，原意是不希望影響當區的服務，辦事處不得提供需以議員身分行事的服務，但「開門讓人拿表格、拿資料、看報紙和派物資」，她認為可繼續。

至於區議員被停職期間，仍可申報工作開支，麥美娟稱，開支申報有區議會主席把關，因此不存在區議員從申報開支中，拿回被扣除的議員酬金。

至於罰款上限，民政事務總署助理署長鄺家鋒指，會是議員的酬金。

民建聯立法會議員陳克勤就憂慮，區議員與助理關係緊密，區議員停職，助理仍可發揮作用，如在外面製造輿論，一樣可以製造混亂的情況，問及會否考慮加入有權停止辦事處運作。

麥美娟︰會研究在處分中加入有權暫停辦事處運作

麥美娟回應指，會研究是否在處分中，加入局長可有權，暫停辦事處運作，以及在停職期間不准申報開支。

黎棟國關注區議員有否機會陳述

新民黨立法會議員黎棟國就問到，局長在考慮處分區議員的程序中，條文沒有寫明需否給區議員機會陳述。他認為，影響這麼大，是否要有最少一次書面陳述。

麥美娟稱，同意有關的區議員需有機會去申述，不過是寫在指引裏面，或在條文裏，需再研究。

委員會完成逐條審議  下星期三將研究擬議修正案

委員會今日完成逐條條文審議，下星期三的上午的會議，將進入最後審議程序，研究政府或委員對法案提出擬議修正案，以及研究與法案恢復二讀辯論有關的程序事宜。

民建聯促政府澄清  名譽領事能否任區議員

另外，同屬法案委員會委員的三位民建聯立法會議員陳克勤、周浩鼎和顏汶羽，將審議期間意見綜合整理，致函予委員會主席廖長江，希望廖長江轉交政制及內地事務局和民政及青年事務局考慮。

陳克勤(中)、周浩鼎(右)和顏汶羽(左)，致函予委員會主席廖長江。(顏汶羽fb圖片)

三人在信中提到，藍紙草案中提及喪失議員資格的條件包括「成為香港以外的地方的政府的代表......」。三人關注不少本地工商界及專業人士都在一帶一路國家擔任名譽領事，希望當局澄清，擔任名譽領事是否不能任區議員。

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責任編輯：區綽彥

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