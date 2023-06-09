【虐待兒童】反鎖家門離家1個多月致兩女餓死　染毒癮狠母被判無期徒刑

▲ 虐待兒童一宗都嫌多。

可以不愛但不要虐待！內地江蘇南京市發生一宗駭人聽聞的事件，一名染有毒癮的母親，將兩名女兒反鎖家中自己離家，導致兩人缺水缺糧餓死。

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據內媒報道，這名母親長期沉迷於毒品，在2013年的某日，她離家多天後未歸，將當時分別2歲及1歲的女兒留在家中，2歲的女兒太肚餓，跑出家門被鄰居發現及送往醫院搶救，兩姐妹才活過來。

兩名女兒出院後，母親再次將兩個女兒留在家中，及將家門上鎖，用布條鎖死窗口，及用尿布封住房門，以防孩子逃出。隨後她離家，期間多次向政府部門申請救助，並將這些錢用於吸毒及娛樂上。

兩名女兒在單位內餓死，直至一個多月後，警方才上門揭發這宗慘案。法醫表示，兩名女童沒有外傷及中毒跡象，死因可能是脫水，餓死和疾病等因素導致。

母親其後被拘捕，經過審訊後，被控故意殺人罪，被判無期徒刑及剝奪終身政治權利，而在審判時她已經懷孕。悲劇引發了社會的廣泛關注，呼籲加強對兒童的關愛及保護，以避免情況再次發生。

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責任編輯︰王明芳