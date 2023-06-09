【翻版陳冠希】鍾欣潼被「女版EDC」錫面惹變Les疑雲　網紅男友與陳冠希撞樣

▲ 鍾欣潼被「女版陳冠希」錫面傳緋聞。

鍾欣潼（阿嬌）自2019年與台灣「醫界王陽明」賴弘國離婚後，感情生活似乎未有新的一篇。除了工作，便會相約好友聚會。

近日她與好友、羅志祥網紅舊愛周揚青出外約會時，被內地媒體拍到與一名中性打扮的女子互動親密，對方容貌更與舊愛陳冠希非常相似。

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性取向有變？

相中可見，他們一行多人在街上，當中戴上口罩的阿嬌與該名「女版陳冠希」咬耳仔，二人肩膊不時互碰，對方表現主動，離開時更親吻阿嬌臉頰，兩人關係曖昧。

相片流出後即傳來阿嬌性取向有變之嫌。同時網民亦發起「人肉搜尋」功能，令「女版陳冠希」身份曝光。有人認得出該名「女版陳冠希」是33歲內地網紅皇甫聖華。

▲ 激似陳冠希！

原來她來頭不少，出身富裕家庭，社交平台經常大晒名牌及奢華生活。她與同樣為千金小姐的周揚青十分老友，二人自小便認識，相信是周揚青將「女版陳冠希」介紹予阿嬌認識。

最新影片：

小紅書版陳冠希

另外，小紅書有一名網紅「嘉茵Ariel」自稱是陳冠希粉絲，因此找了一名與陳冠希相似的男友：「由於我一直很喜歡陳冠希，於是我的男朋友...」

從片中可見，男子跟陳冠希長得有幾分相似，笑起來的笑容具有陳冠希的影子。

女網友表示作為陳冠希粉絲多年，上天終於賜她一個長相酷似陳冠希的男友：「念念不忘必有迴響 ，女媧終於發貨了，男朋友長這樣 在我29年的人生中也是相當炸裂的存在了 哈哈哈哈哈。」

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