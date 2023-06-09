【院舍招聘】勞工處院舍招聘會第二日入場人數破千　有機構一小時收十份申請其中保健員最受歡迎

▲ 勞工處昨（8日）起一連兩日於灣仔修頓場館舉行院舍服務業招聘會，由29間機構提供逾1600個職位空缺。（黃建輝攝）

本港護理院舍人手短缺問題嚴重，勞工處昨（8日）起一連兩日於灣仔修頓場館舉行院舍服務業招聘會，由29間機構提供逾1600個職位空缺，包括護理員、訓練導師、文員等。全職月薪大部分介乎1.4萬至2.3萬元。勞工處數字指，今日入場人數達1011人。現場有參展機構稱，隨著本港老齡化加劇，預計院舍未來所需人手將會越來越多。入場了解情況的市民以中年人居多，亦有不少前來了解情況的年輕面孔表示未來致力於投身護理行業。

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保良局的代表稱，今日（9日）截至中午十二點左右，已有十五人左右前來詢問工作招聘的詳情，其中最多詢問的是護理員，而更有十人已經填表並接受現場面試。

另一間專為智障人士服務的機構匡智會服務主任蔡永銘表示，今早大約有三四十人左右前來詢問，其中已經收到十份左右的現場申請，其中以保健員和訓練導師最受歡迎。他解釋，這是因為不少求職者將這兩份要求較為簡單的工作作為未來投身社工、護理行業的起點。蔡指出，目前院舍的前線員工，如護理員、活動幹事等人手較為短缺，他表示，年齡及經驗並非唯一考慮因素，希望對護理行業有愛心有熱忱的市民加入。

▲ 匡智會服務主任蔡永銘表示，兩日來收到約四五十分左右申請。（黃建輝攝）

蔡認為，隨著香港老齡化加劇，老年人口在未來會不斷增加，因此本港對於護理行業的人手需求會越來越大。因此對於政府考慮通過輸入外勞環節院舍人手不足，他認為能夠一定程度幫助業界環節人手短缺問題。但機構也會通過加強宣傳鼓勵更多本地人加入。

今日前來招聘會的侯小姐投身護理行業已有月餘，她表示自己目前從事的工作需要一日工作11個小時，太過辛苦，因此今天前來招聘會了解一下情況。她稱見到現場護理員的月薪均在18000元左右，自己比較滿意。她表示，雖然作為護理員，自己每次幫老人沖完涼後身上也會被汗水浸濕，但她認為做任何一份工作都是如此，「人工高一點，我們辛苦一點也無所謂。」她已參加明愛的現場面試，表示會等待之後的進展。

▲ 投身護理行業已有月餘的侯小姐表示，自己今日前來招聘會是希望找到一份人工高一點的工作。（黃建輝攝）

同樣今日前來了解招聘情況的陳小姐表示，希望能夠任職保健員，「辛苦係辛苦嘅，但自己鍾意都冇辦法」，而她亦表示自己對15000元的月薪感到較為滿意，不過因為部分機構要求護理員需具備一定專業資格，因此她要考慮下再填寫報名表格。

▲ 陳小姐希望能夠任職保健員，她表示，「辛苦係辛苦嘅，但自己鍾意都冇辦法」。（黃建輝攝）

根據勞工處數字，今日招聘會入場人數達1011人，兩日合共有1966人入場。此次參展的機構包括保良局、東華三院、明愛等，提供的職位類別涵蓋護理員、訓練導師、社工、護士、物理治療師等，應徵者可以現場填寫報名表格並面試。逾95%職位為全職，約87%學歷要求為中五或以下，約75%毋須相關經驗。

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記者：解青羽