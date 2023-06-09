【橡皮鴨二重暢】明日起中環開放展覽　父親節出巡3D橡皮鴨登場

▲ ARR創辦人SK LAM及藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）。

由創意品牌AllRightsReserved（ARR）邀請荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）呈獻的大型海上公共藝術展覽《橡皮鴨二重暢》，今日正式舉行啟航禮，迎接巨型橡皮鴨進駐維港，明日（6月10日）開放予公眾，展期約兩星期（視乎天氣等情況而定），散發藝術的治癒力量溫暖人心，同時傳遞友愛大同的正面訊息。

2013年的《橡皮鴨游世界．香港站》吸引大批市民旅客蜂擁親臨維港海濱一睹真身。今年適逢橡皮鴨訪港10周年，ARR特別主辦大型海上公共藝術展覽《橡皮鴨二重暢》。

橡皮鴨首度偕同伴重臨，各高18米，是全球最高的橡皮鴨之一，並停駐在維港海面，毗鄰添馬公園及中西區海濱長廊（中環段），與絢麗多彩的維港景色相映成趣，約定與市民旅客共聚美好時光。

觀賞區較當年更廣闊，公園與長廊亦化身橡皮鴨樂園，多款告示牌及指示牌、海濱長廊欄杆、觀景台玻璃圍欄都可發現鴨踪。

《橡皮鴨二重暢》ARR創辦人SK LAM今早再為鴨粉帶來好消息，表示橡皮鴨在6月18日父親節將，其中一隻約下午1時將會「出巡」，沿着維港美麗海岸線漫「游」，經銅鑼灣海面游過尖沙咀，途經著名地標如星光大道及K11 MUSEA，悠然細看九龍沿岸風景與市民旅客打招呼，當游到文化中心便會折返中環海面，與同伴再相聚。

橡皮鴨海上出巡約兩個多小時，讓大眾慢慢觀賞鴨姿。6月12日起在尖沙咀碼頭戶外3D屏幕，以裸眼3D技術，呈獻一對立體橡皮鴨的可愛動畫短片，拉近藝術與大眾距離，屆時亦可與出巡到尖沙咀的橡皮鴨相互呼應。

記者:陳家昌

