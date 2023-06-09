【發還再判】馬鞍山火燒人案圍觀夫婦罪脫　高院發還案件重新裁決

▲ 男女於馬鞍山火燒人事件中被裁定擾亂秩序罪脫，高院發還案件重新裁決。資料圖片

2019年11月中年漢於馬鞍山因政見問題與人爭執，其後被人淋易燃液體及點燃，有夫婦涉指罵該中年男子，3年前被裁定在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪罪脫。律政司以案件呈請方式提出上訴，高院法官今（9日）頒下判詞，指裁判官因法律上的錯誤而判兩名被告脫罪，對提出控訴的律政司不公，發還案件予裁判官重新考慮裁決。

法官於判詞指，不認同原審裁判官指在場人士屬「克制和動口不動手」的一群，正如上訴方陳詞指，事主在兩名被告作出喧嘩行為前，已與他人有肢體碰撞。雖然答辯方強調兩名被告作出喧嘩行為時，事主已經平靜下來，但事實上當時與事主互罵的人均情緒高漲。

法官又認同上訴方所指，裁判官需考慮當時社會情況，當日正值「反修例事件」高峰期，因政見不同而發生的衝突時有發生，再者事主是被黑衣人打傷及追黑衣人至案發天‍橋，在考慮事主是否相當可能對在場人士使用武‍力，裁‍判‍官是需要考慮當時的社會環境狀況。

法官又指，裁判官不必考慮「破壞社會安寧」的人是否「全程在場」或「了解事情始末」，並在考慮「破壞社會安寧」無須局限於以某種理由現場人士可預計的形式作出。

法官續指，裁判官因法律上的錯誤而判兩名被告罪脫，是對提出控訴的律政司不公，遂發還案件予裁判官重新考慮裁決，屆時裁‍判‍官只須根據已裁定的事實，依據是次裁定的法律觀點再作考‍慮，毋須重新聽取證供來審理案件。

女被告陳海雲（36歲）及男被告鄺耀文（42歲），報稱文員，被控1項在公眾地方作出擾亂秩序的行為。控罪指，兩人於2019年11月11日在馬鞍山公園連接馬鞍山廣場的行人天橋上，作出喧嘩或擾亂秩序的行為，意圖激使他人破壞社會安寧，或其上述行為相當可能會導致社會安寧破壞。

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記者：梁錦麟