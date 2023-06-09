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【海關戰線】謝霆鋒雙喜臨門連獲兩獎　吳京期待彼此再合作

娛樂 17:51 2023/06/09

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吳京與霆鋒齊獲獎。

昨晚（6月8日），「抖音電影奇遇夜」在上海舉行，電影《海關戰線》率先脫穎而出獲「抖音電影年度期待電影」大獎，戲中身兼男主角及動作指導的謝霆鋒，亦獲得「抖音電影年度男演員」大獎。

謝霆鋒特別親臨上海出席盛會，在紅地毯提到萬眾期待的《海關戰線》，身兼男主角及動作指導的霆鋒，透露壓力不少，但辛苦有價：「之前我拍過很多動作電影，也曾參與很多招式構思、指導等，但這是第一次把自己名稱掛上去（動作指導），壓力很不一樣！」

他續指：「而且不止將招式放在自己身上，也放在別人身上，學友哥好像7年沒有拍戲，這次跟他合作，尤其動作部分，我確實有幫他設計一些大家在他身上沒有見過的動作，我看了剪接，挺滿意！」

晚會上，霆鋒偕同英皇電影COO邱漢雄先生及新麗電影CEO李寧先生代表《海關戰線》領取「抖音電影年度期待電影」大獎，霆鋒接過獎項後表示，《海關戰線》堅持實感，真槍、真打，希望觀眾會喜歡這樣的動作電影。

吳京讚霆鋒夠賣命 

雙喜臨門，霆鋒再獲「抖音電影年度男演員」大獎，跟另一位得主吳京上台領獎。

吳京表示剛看到《海關戰線》的預告，感覺霆鋒還是跟以前一樣賣命，更聽說霆鋒在戲中兼任動作指導，拼勁十足，吳京笑言：「之前跟霆鋒合作過兩次，我一次演好人、一次演壞人，但兩次我都死在他手裡，不知道第三部戲會怎樣安排呢？」

霆鋒搞笑回應：「你說的算！今天在這個舞台，你人多！」吳京隨即望向擔任司儀的愛妻謝楠，笑言：「我一般沒有話語權，話語權在那邊（謝楠）！」霆鋒和應：「楠姐，下一部戲，正派或反派，就由你來決定吧！」

而謝楠一錘定音：「不管正派反派，咱們先拍一部吧！剛才已經聽到大家在台下（熱烈）的呼聲了！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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