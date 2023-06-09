【救心同仁】心臟驟停個案日均30宗　消防處推「救心同仁 」計劃宣傳CPR、AED

▲ 消防處聯同「救心同仁」聯盟發布會暨高級指揮官嘉許禮。（曾耀輝攝）

消防處助理處長（救護）郭健民稱，消防處去年處理過萬宗院外心臟驟停個案，平均每日接獲30宗。消防處和各成員機構創辦「救心同仁 」推展計劃今日（9日）起啟動，冀更多人學會心肺復蘇 （CPR）和自動體外心臟去顫器（AED）的急救方法。市民完成成員機構（CPR）或AED的訓練後，可獲派「救心同仁」證。

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香港紅十字會於2011年的調查發現，市民的急救知識較10年前提高，惟有市民反映對AED機的使用持保守態度。

計畫是為推廣CPR 及 AED 的機構，加強宣傳教育，令完成 CPR 及 AED 訓練（課程需包括 CPR/AED 理論、實習及評估）的學員，掌握消防處提供的支援，包括調派後指引、「AED搵得到」網上資訊平台、網上學習資源及好人好事匯報平台。從而提升學員在遇到心臟驟停事故時出手救人的信心，逐步營造任何人都可以出手救人的社會氛圍；並增加接受 CPR 及 AED 訓練的人數，建立「救心同仁」網絡。鼓勵曾出手救人的「救心同仁」。計畫期望每年3萬至5萬人接受 CPR 及 AED 訓練，成為「救心同仁」一員。

「救心同仁」證上會列明，「我願意在遇到心臟驟停事故時，化身『任何仁』，出手協助拯救生命」，增加市民救助的決心和信心。另並設有二維碼，提供消防處 CPR 和 AED 教學短片及「AED 搵得到」網上資訊平台。

創始成員包括消防處、香港聖約翰救護機構、香港紅十字會、醫院管理局、香港心肺復蘇委員會、民眾安全服務隊及醫療輔助隊。

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記者：楊佩瑩