【精神健康】精神健康諮詢委員會今開會　政府會後提10項建議

▲ 李夏茵。（資料圖片）

精神健康諮詢委員會今（9日）召開會議，署理醫務衞生局局長李夏茵和精神健康諮詢委員會主席黃仁龍會後見傳媒。

李夏茵表示，鑽石山上周5發生兇殺案屬毫無先兆及偶發性事件，不涉及因人手或資源問題，導跟進不足或忽略先兆的情況；而當局聽取委員的意見後，就對嚴重精神疾患的復原人士及其他有精神健康需要人士的支援各提出5項建議，包括：

支援涉及嚴重精神疾患的精神復元人士的加強措施

1. 醫管局會增加人手，務求在今年第四季前把個案管理計劃個案經理與嚴重精神疾患患者的比例進一步優化至不超過1:40

2. 醫管局會探討為有需要的精神科患者處方較新和副作用較少的口服或注射藥物，協助患者更好配合服藥要求

3. 醫管局會就精神科專科門診新症預約的輪候時間中位數訂立明確目標，分別是第一優先（即緊急）個案的輪候時間中位數不超過一星期，而第二優先（即半緊急）個案則不超過四星期

4. 優化醫管局及社會福利署（社署）在個案跟進方面的溝通，包括探討更頻密地就共同跟進的個案進行資訊交換，以便更全面評估有關人士的醫療、情緒及家庭情況等，從而提供全面和持續的支援

5.醫管局即將完成就《精神健康條例》下「有條件釋放」機制的檢討，將於下月向委員會匯報檢討結果。政府亦會邀請委員會探討「社區治療令」的可行性及有效性，向政府提交建議

支援其他有精神健康需要的人士的加強措施

1. 個別地區康健中心會研究推出先導計劃，為有需要的市民提供精神健康評估，與社區機構合作跟進，並及早轉介高風險的個案

2. 社署會優化精神健康綜合社區中心的服務，以加強對有精神健康需要人士的支援，包括強化及早識別有精神健康需要人士和及早介入

3. 社署會探討加強社區精神健康服務單位社工的培訓，以提升他們處理複雜個案的能力

4. 醫務衞生局（醫衞局）會加快在今年內落實設立精神健康支援熱線，整合不同的精神健康服務，為有需要的市民提供即時支援及轉介服務

5. 加強支援特定群組（包括低收入及少數族裔家庭）的精神健康需要，以及早支援，同時盡早識別和協助有需要的個案。

李夏茵又表示，醫衞局正積極和非政府組織聯絡，設立少數族裔人士情緒支援及輔導中心，預計可於今年內落實；政府會探討利用「關愛隊」的地區網絡和服務經驗參與協助支援相關工作的可行性。

精神健康諮詢委員會主席黃仁龍就強調，精神疾患只要及早介入及適切治療即可有效管理，大多復元人士可過健康充實生活，重申不要將精神疾患及暴力行為掛鉤，實際精神病患者有嚴重暴力罪行比率較一般人低，呼籲勿對他們有不必要恐懼，歧視及偏見只會導致有需要人士不敢求助。

至於會否收緊有條件釋放的條件，黃仁龍表示，詳細條件要待醫管局的報告再考慮，但透露會上有委員提出考慮有條件釋放時，應更多考慮患者的家庭情況，如家庭的支援，和患者在社區能否得到適切照顧等，指將來會詳細研究。

是次提出的建議，部分曾經提及，被問到是否老調重談，黃仁龍就表示，精神健康問題浩瀚非常大，各項工作有優次，會持續跟進，如社區治療令，委員會2017年已有考慮，惟當時認為複雜度高且相較其他措施迫切性不高，現時則會一併處理。

另外， 精神科專科門診緊急及半緊急新症預約的輪候時間中位數現時已達建議提出的目標，被問到仍讓提出建議的意義，李夏茵就稱，是次是確立明確的目標，希望此刻達標，之後亦會達標，意義上很重要。

醫管局行政總裁高拔陞就表示，會繼續增聘人手，積極人手比例達標，同時會積極與私家醫院商討合作加強對精神病患者的支援，希望提供多點服務。

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記者：黃小冰