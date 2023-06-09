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【打擊毒品】海關機場拘外籍男旅客涉行李藏毒　檢市值200萬元可卡因

社會 17:59 2023/06/09

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熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

海關拘捕一名外籍男旅客涉行李藏毒，檢獲市值200萬元可卡因

海關昨日（8日）於香港國際機場，拘捕一名外籍男旅客涉嫌販毒，檢獲1.7公斤懷疑可卡因市值200萬元。

海關毒品調查科高級調查主任梁學彬指，海關機場科人員於昨晚，揀選一名由巴西聖保羅經卡塔爾多哈到港外籍男旅客清關，關員發現男旅客寄艙行李喼重量異常，於是以X-光深入調查後，發現顯影下有異象，其後於行李喼夾層發現一塊重1.7公斤懷疑可卡因，隨即以販運危險藥物罪名拘捕男子，案件交海關毒品調查科跟進。被捕男子報稱自由工作者，行李用於到港用途，被捕人現扣查中。

海關指，自2月6日全面通關後，海關已偵破14宗航空旅客販毒案件，檢獲30公斤懷疑可卡因、大麻花及冰毒，市值超過2,300萬元，共拘捕17名涉案人士。自疫後復常，販毒集團經由航空旅客販運危險藥物入港案件有增加，海關會以相應策略，揀選高風險地區入境旅客清關，源頭堵截毒品流入本港，及重申，販運危險藥物屬嚴重罪行一經定罪可被判罰款500萬元及終生監禁。

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記者：黃傑偉

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出入境管制 香港國際機場 罪案 機場 危險藥物 海關

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