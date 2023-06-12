喉管生鏽影響健康  教你揀濾水器小貼士

喉管老化、生鏽在香港相當普遍，由於本港的喉管大多以鐵、塑膠或銅管製成，當使用時間愈長，喉管就有機會積聚污垢與鐵銹，這些有害物不單會令水質變差，長遠來說會影響健康。入屋的喉管多數又窄又長，迴路的喉管令鐵鏽、污垢與細菌更易聚積，加上水中的有害物難以用肉眼觀察，長期飲用未經過濾的自來水有機會帶來慢性疾病，例如飲用過量重金屬物（鉛、汞、鎘）所帶來的不育、腎功能受損、神經系統受損、癌症、退伍軍人症等。



留意濾芯壽命及水流速度



為了自己與家人的健康着想，可靠的濾水器絕對是幸福家庭的必需品！到底怎樣才算是優質又可靠的濾水器呢？一般家用的濾水器可分為水龍頭式與座檯式。前者安裝十分簡單，自行安裝水龍頭即可，不過其每分鐘的水流流量相對較低，約每分鐘1至2.2公升，濾芯壽命則約3至12個月。至於座檯式方面，大多數需由專人安裝，水流量相對較高，約每分鐘1.8至4.5公升，濾芯壽命約6至12個月。



注意可過濾濾芯規格



市面上大部分濾水器均聲稱它們的濾芯可過濾雜質（鐵鏽、水垢、沉澱物與混濁物等）、重金屬（銅、鐵、鉛、鎘、水銀、砷等）、氯氣、異味或引致異味的物質，部分更聲稱可過濾農藥、殺蟲劑、細菌、微生物與致癌物三鹵甲烷。各位在選購濾水器時要注意以上數點，並特別留意濾芯是否獲得國際認證。

▲ 全新CF1家用濾水器，用戶在家中也可飲用如屈臣氏蒸餾水一樣高品質的食水。

屈臣氏CF1濾水器 專「芯」保障家庭健康



屈臣氏蒸餾水推出至今已有110年，為進一步照顧各個家庭的健康，集團現推出全新CF1家用濾水器，令用戶在家中也可飲用高品質的食水，保障家人健康。

▲ CF1濾水器獲取IAPMO國際認證及符合NSF/ANSI 42和53的認證標準，此外所過濾的自來水口感極佳。

取得國際標準認證 保障市民健康



屈臣氏蒸餾水的CF1濾水器針對鏽化水管而設，採用美國濾芯，經過活性炭過濾可去除自來水中的味道，有效消滅水中99.99%致病微生物 (包括隱孢子蟲）和99.7%氯氣、雜質、鉛和污染物質，另阻隔至少0.5微米大小的超細粒子及有害雜質，加上密封式濾芯設計，可阻隔二次污染，確保水質衛生，並已獲取IAPMO國際認證及符合NSF/ANSI 42和53的認證標準，不只提供高質食用水，更可提高飲用水的口感，使濾水器成為保障家人健康的第一道防綫。

▲ CF1濾水器針對鏽化水管而設，為全家帶來健康飲用水。

流水速度特快 安裝簡易方便



雖然濾水器需時過濾水中污染物，但港人生活急速，相對市面上其他每分鐘只有約2至3公升流出的濾水器，CF1濾水器的獨特設計濾芯提供特快流速，每分鐘可處理5.68升水，30秒內可斟滿一瓶500毫升的水，有效使用流量更多達17,979公升。用家只需要在家中水龍頭換上CFI濾水器，打開水龍頭後便可即時取得經淨化的飲用水，適用於清洗食材料和洗碗等日常生活中，非常方便實用。

濾芯保養小貼士：



(1)切勿過濾熱水



如果家用水龍頭附有冷熱水功能，加配濾水器後使用時切勿開啟熱水。濾水器適用水溫為5至30度，一般建議使用冷水進入濾水器，若暖水或熱水經過濾芯，可能會損壞喉管致破裂，或影響濾芯結構。



(2)大廈清洗水缸後切勿即時使用濾水器



當大廈清洗水缸後，水管和水流當中或殘留污水和雜質，建議先開自來水直至水質清澈後再使用濾水器，避免過度消耗濾芯。

▲ 特快流速，符合港人生活需要！

而且有別於一般濾水器，CF1濾水器體積較小，只需三個簡單的步驟：駁管、擰一擰、開水即可成功安裝，亦可於牆身或掛於架上，節省檯面位置，加上原支的濾管設計可直接更換濾芯，省卻繁複工序，相對於購買瓶裝水或安裝整套淨水系統，安裝家用濾水器絕對更為實惠。從此不論煮飯、洗碗或是飲水，只要打開水龍頭就可以有健康純淨的食水，毋須再怕飲用有害的鉛水！



專業售後服務 保障水質安全



另外，屈臣氏銷售團隊會按客戶不同需求和疑問提供意見，保證支援及售後服務專業可靠，維持產品的優良質素並為客戶提供最優質的濾水體驗。

詳情 : https://www.watsons-water.com/WatsonsWaterSolution

（特約）