【斬人疑雲】黃大仙持刀男惹市民恐慌　男學生寧留校午膳避免等位爭執

▲ 中學生黃同學稱過去曾經因排隊問題與人爭執，對今次事件感到身受。（黃傑偉攝）

黃大仙中心今午（9日）驚現持刀男追趕學生，引起市民恐慌，有學生及家長均感到憂心忡忡，有區內中學生更稱，對於事件感同身受，寧願留校用膳，避免外出等位用膳與人發生爭執。

據現場消息，涉事區內中學生早前在商場與1名男子因故爭執，今午在商場食肆重遇，疑因目光問題，男子盛怒下手持餐刀指嚇追截學生，學生遂逃離餐廳並走避到學校。

黃大仙居民、中學生黃同學表示，對於商場有學生與市民爭執後被追打感到擔心，他亦曾經於購物時因排隊文化與人爭執，形容感同身受，故他也會留在校內用膳，避免外出排隊等位時與人發生爭執。他亦希望學校可以多灌輸與人溝通文化，或提供更多飯盒供應商予學生選擇，以及安排彈性用膳時間，例如比普通午膳時間提早一些，避免學生在高峰期等位時與人爭執。

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家庭主婦劉太亦對事件感到十分擔心，認為香港地少人多、商場細小，多人來往難免造成磨擦，而且現今社會風氣令人容易動怒，她會管教兒子不要衝動、凡事忍讓，並希望學校教導學生要有基本禮貌，避免跟街外人發生磨擦。

市民梁先生則認為，疫情低潮後市民仍未回復，普遍容易動怒，小則吵鬧大則動武，經常發現有人不論等車或等位用膳而起爭執，希望學校可以多提點學生以禮為先，凡事多說一句好話就可避免爭執。

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記者：黃傑偉