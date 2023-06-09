【心臟健康】抬頭紋愈深死亡率愈高　醫生揭4種皺紋屬心血管疾病警號

▲ 醫生揭4種皺紋屬心血管疾病警號。

臉上皺紋除了會曝露年齡秘密，原來更可揭示心血管疾病。台灣一名中年男子到醫院接受身體檢查，醫生觀察他臉上皺紋後，建議他進行心臟檢查，結果發現他有心臟缺血的問題。醫生提醒，當臉上出現4種皺紋，有機會是心血管疾病的警號。

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台灣家醫科醫生陳欣湄於節目《健康2.0》中表示，臉上若有4種皺紋，恐屬心血管疾病警號：

耳垂 - 冠心溝：可能是耳垂軟骨和韌帶長期慢性缺氧所致

鼻子 - 山根橫紋：西醫所說的皺鼻紋，代表心臟方面不佳

眉頭 - 懸針紋：垂直的皺眉紋，如經常出現，代表平時容易心煩、焦慮

額頭 - 抬頭紋：抬頭紋愈多、愈深的人，死於心血管疾病的機率愈高

▲ （節目截圖）

陳欣湄解釋，根據過往醫學觀察到的現象，皮膚皺紋與末梢循環有關，一旦循環變差，可推斷心血管狀況可能不佳。

外科醫生江坤俊亦補充，末梢循環不佳，代表全身循環較差，血管不太健康，患心臟病機率會較別人高。他以冠心溝為例，因耳朵位於循環末梢處，如血液循環比較差，膠原蛋白容易流失，便容易出現冠心溝。

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責任編輯：羅嘉欣