【立法會】內會同意修改議事規則　維持立法會「暑假」休會安排

▲ 立法會內務委員會今日同意修改議事規則，刪去「同一會期內連續兩次立法會會議不得相隔多於6個星期」的條文。（資料圖片）

立法會內務委員會今日同意修改議事規則，刪去「同一會期內連續兩次立法會會議不得相隔多於6個星期」的條文，讓今屆立法會繼續在7月中至10月中的「暑假」休會。立法會議事規則委員會主席謝偉俊將於本月28日的立法會大會上，動議相關決議案。

立法會今日舉行內務委員會會議，隨着第6屆立法會的任期延長，立法會換屆選舉改於12月舉行，會期開始及結束的時間有所改變，致使每年立法會會期在1月開始，至12月結束，因而橫跨7月至10月，這段通常不舉行立法會大會的時間。謝偉俊提出，鑒於這項改變，立法會有需要處理《議事規則》第14(1)條所衍生的一個技術問題；該條規定，同一會期內連續兩次立法會會議不得相隔多於6個星期。

謝偉俊指，雖然立法會會期開始及結束的時間有所改變，但立法會行之有效的年度立法工作模式維持不變 。儘管每年7月中至10月中期間通常沒有安排立法會會議，但各委員會一般在7月底前仍會繼續舉行會議，並會由9月開始復會。如有需要，立法會主席可召開會議處理急切事項。他續指，議事規則委員會亦參考了8個立法機關，均沒有任何規則規管，同一議會會期內，兩次全體會議之間的最長相隔時間。

新民黨立法會議員黎棟國表示，立法會大會休會，行之已久，修訂只是釐清條文。他認為，議員可以利用這段時間來安排外訪，特首經常說要說好香港故事，「我們真的要抽多點時間外訪和解說，不用怕會錯失了會議。」G19立法會議員陳振英稱，修訂只是適應性調整，不會對立法會運作構成影響。

立法會內務委員會同意修訂，謝偉俊將於本月28日的立法會大會上，動議修改議事規則的決議案。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥