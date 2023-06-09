【財委會】財委會撥款100億推「產學研1+計劃」　議員關注產品專利會否落入其他國家

▲ 財務委員會通過撥款100億元推行「產學研1+計劃」。（戴朗希攝）

立法會財委會今日舉手通過撥款100億元，推出「產學研1+計劃」，以配對形式資助不少於100支有潛質的大學團隊，在5年內分兩階段完成科技研發和將科研成果商品化，每個項目資助額由2000萬至1億元。大部分議員支持計劃，認為有助本港的知識產權「落地」及讓外國更多機會認識香港的科研能力。

科技創新界議員邱達根表示，以往香港科研轉化做得不夠好，今次計劃是很重要的一環，希望盡快推出。邱達根關注，若將來團體籌募內地資金，可否同被視為配對資金。他表示，因為這兩年是投資寒冬，即使大學有很好技術，但研發可能要8至9年時間，投資者會相對保守。

創新科技及工業局局長孫東表示，當局鼓勵資金來自不同地方，故配對資金來源不會受限，使用方面則會參考創新科技基金，不多於15%可在境外使用，但團隊必須在計劃書中清楚說明。

選委界議員李鎮強認為，香港科研其中一個樽頸位就是不同大學可能會研發相同的專利，他關注政府會否要求各大學分工合作，避免資源重疊，令產品「落地」從而讓市民受惠。

孫東表明，不會為大學的科研領域分工，會給予大學自由度，科研項目交由創科團隊和市場決定。另外，孫東表示，香港八所大學的內地分校同樣可申請相關資助。

選委界議員吳傑莊則關注如何加強保護香港研發產品，舉例，如果創科公司在香港研發產品後，到其他國家上市，當有關國家禁制香港權益，會否令香港無法使用有關技術？」

署理創新科技署署長區松柏指，相關研發的知識產權將屬於大學團隊和初創公司，有信心計劃有助推動本港創科生態圈，他相信有實力團隊會珍惜在香港和內地的發展機會。

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責任編輯：戴朗希