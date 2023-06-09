【斬人疑雲】黃大仙持刀男出沒處鄰近多間學校　有學校增當值人手留意途人神態

▲ 警方一度到黃大仙中華基督教會基協中學附近戒備。（黃傑偉攝）

黃大仙中心今午（9日）驚現持刀男追趕男學生，消息指涉事男學生最終逃離現場，返回同區中學暫避，警方至傍晚仍在搜捕該名持刀男子。事發地點一帶有多間學校，令不少學生、家長及學校也大為緊張，有部分家長緊急安排鄰居幫忙接子女放學；再加上鄰區近日發生多宗在街上亮刀追趕途人事件，有小學校長表示，未來數日會提高警覺，上學及放學時間安排更多教師在門口當值，特別留意途人神態有否異常，有需要時作出介入。

黃大仙聖公會基德小學校長劉強指，區內有多間中小學及幼稚園，據其觀察，平日附近警方巡邏頻密，過往區內亦較少見學生在街上與人口角，繼而發生爭執或追打的情況，形容今次事件罕見。他續指，由於消息傳出時接近放學時間，故令家長們大為緊張，有個別學生原先自行放學回家，其家長也特意安排鄰居幫忙接放學，學校亦有向學生發出溫馨提示，提醒自行放學的學生盡快回家，其他學生在路途亦要緊貼家長，不要擅自離開。

劉強指，暫時未知事件是否偶發，但近日發生街上襲擊途人事件，而且今次事件疑犯在逃，學校未來幾日一定會多加留意，除了他本人以往幾乎每日早上站在校門迎接學生返校，學校亦會安排更多教師在門口當值，特別留意街上途人狀況，倘察覺對方神態異常，便會立刻介入，確保學生安全；倘意識到區內有安全問題，學校有需要亦會聯絡警方的學校聯絡主任，要求加強巡邏。

消息指疑被追趕的男學生最終走避到學校，劉強指，假如有其他學校學生身穿校服、神情慌張地走入學校，校方一般會向學生了解發生何事，如意識到學生似乎生命上受到威脅，便會立即安排學生到安全地方暫避，再聯絡學生所屬學校或其家長，強調以學生安全為優先。

▲ 警方一度到黃大仙中華基督教會基協中學附近戒備。（黃傑偉攝）

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記者：馮琪雅