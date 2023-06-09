【天眼直擊】外傭姐姐幫老翁沖涼被伸手入衫　網民疑老翁可能患病籲求醫

▲ 伯伯之後確診認知障礙症，姐姐不追究。

網上流傳一段工人姐姐幫伯伯沖涼的片段，從片段所見，伯伯伸手入姐姐的衫內，及雙手不停在姐姐身上摸來摸去，網民看完片段後，懷疑伯伯患上了認知障礙症，才會有這樣的行為。

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影片所見，工人姐姐用花灑替伯伯沖身時，伯伯的手不時觸及姐姐的下身。姐姐初時未有太大抗拒，伯伯的手再向上移動，甚至伸入傭工的衫內，觸及胸部位置。最後姐姐大力推開伯伯的手，但伯伯又再伸手觸摸姐姐的下身。

網民看到片後，不少人懷疑伯伯患上「認知障礙症」，未必知道自己在做什麼，

睇落唔似有意識行為，屋企人要注意吓。

網民認為應該體諒患有認知障礙症的長者，其家人應盡快求醫。

什麼是認知障礙症

認知障礙症是常見疾病，據精神健康檢討報告（2017）指出，香港患有認知障礙症的患者高達100,000，接近長者人口十分之一。導致認知障礙症出現的病因不一，其中以阿茲海默症為最常見，佔香港長者病例約65%。其次是血管性認知障礙症，另外柏金遜病型認知障礙症、甲狀腺機能衰退，以及維他命B12缺乏等，都是致病成因。

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患者早期會有健忘、情緒可能有改變，包括感到抑鬱和焦慮等，中期會有溝通愈來愈困難、漫無目的地徘徊、反覆提問等情形出現。當病情發展至晚期，更會無法辨認親友、大小便失禁、行為可能變得更異常。要預防患病，宜多做體能活動，保持健康生活模式。

後來網民查到有關影片2018年年底已在網上流傳，近日再在網上翻熱成為焦點，事件並非在香港發生，事發地點在台灣苖栗，該位伯伯當時90歲，及後證實患上認知障礙症，事件中女傭最後不作追究。



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責任編輯︰王明芳