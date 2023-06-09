【司法覆核】要求發放退休金及紀律聆訊無效　前警長申覆核被拒

▲ 前警長歐智威申司法覆核被拒。資料圖片

前警長早前入稟高院申請司法覆核，要求法庭頒令紀律聆訊程序不當，要求警務處處長發放退休金及每月長俸金，以及法庭裁定紀律聆訊無效，聆訊早前於高院進行。法官今(9日)頒下判詞，拒絕受理申請，指綜觀所有事實證據，顯示紀律聆訊程序並非不合法，亦沒有對申請人構成不公，申請人亦沒有就紀律聆訊判決提出上訴，法官同意申請人並無耗盡其他補救方法，是次申請亦沒有可合理辯證成立成功機會，遂拒絕受理申請，兼須付訟費。

申請人歐智威；答辯人警務處處長。

法官於判詞指出，申請人於2017年至2021年期間曾4次停職，並獲全薪或扣減部份薪金。法官指，申請人若非被革職，直至2022年7月放畢退休前休假前，他仍在職，而有關紀律聆訊仍可繼續進行。警務處曾於2022年1月去信通知申請人，指出因他的紀律聆訊於其退休時尚未完結，《退休金利益條例》第27(2)條適用於決定是否向他批予退休金。法官指信件是否送達並不重要，重要的是處方曾發出該信，反映紀律聆訊程序並未結束。

法官指，申請人於2022年7月7日仍是員佐級附表人員，仍然繼續支薪及未離職，該紀律聆訊程序仍可繼續。處方曾派員30多次造訪，留下該紀律程序相關文件，並多次致電並留言，法官指即使接受申請人的說法，他當時因傷患於友人家居住，事件亦沒有對其構成不公。法官認為，既然紀律程序是否已被終止，對申請人如斯重要，申請人理應向紀律組查詢。

法官指申請人未有解釋如何處埋留下的文件，或有否收聽留言。法官認為處方送達方合法合理，根據事實證據顯示，該紀律聆訊程序並非不合法，亦沒有對申請人不公。整體上紀律聆訊程序並無違法或不公，看不到有任何理由干預。

法官續指申請人於2022年6月中，被裁獲及告知判決及判處，申請人具提出上訴權利，雖然他仍拒絕接收信件，但信件最終被放進相關信箱。法官指申請選擇不根據法定上訴途徑，並未耗盡其他補救方法，認為是次司法覆核沒有可合理辯證成立機會，故拒絕許可申請，兼須支付訟費。

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記者：林育慧