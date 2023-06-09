【酒精助燃】學校BBQ大會老師淋酒精搓手液助燃　瞬間搶火致學生1死4傷

▲ 美容學校開BBQ大會用酒精助燃，瞬間搶火致1死3傷

處理火源需格外小心！日本一間美容職業學校上月舉行BBQ大會，期間一名男老師為了加快生火速度，竟將消毒酒精倒到木炭上，瞬間引起大火，導致4名學生燒傷。其中一名18歲學生在送院治療約兩周後，於6月6日不治身亡。

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綜合當地媒體報道，位於日本福岡縣柳川市的「荷里活世界美容學院」於上月24日舉行BBQ大會，全校有470人參與。活動期間，一名男老師看到其中一組的火勢減弱，於是將消毒用酒精倒在炭火上助燃。之後火勢瞬間變得非常猛烈，更爆出火舌，一旁4位18至20歲的男學生衣物隨即被燒著。學校見狀馬上叫救護車，將學生送到醫院求醫。有知情人士透露，4名學生送醫後，活動仍繼續舉行。

4名學生送醫時全部意識清醒，亦能夠對話。然而，其中一名18歲學生在醫院接受治療期間出現敗血症狀，最終在6日不治身亡。目前當地警方正從業務過失致死方向調查。

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據報，該校每年會舉行4至5次BBQ大會，這是首次使用酒精助燃。到底為何會在燒烤時使用酒精？涉事學校校長古賀郁解釋指，當時選擇用酒精助燃是為了防止學生中暑，希望能在更短時間內把肉烤熟。他亦表示，校方將成立第三者委員會，調查意外發生原因，並防止再次發生同類事件。日本總務省消防廳則呼籲，消毒用酒精易燃，應避免在有火的地方使用。

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責任編輯：羅嘉欣