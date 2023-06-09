《別叫我〝賭神〞》周潤發化身親善大使　發哥零架子與劇組打成一片

發哥周潤發雖然貴為國際巨星，私下卻完全沒架子，早前在《別叫我〝賭神〞》拍攝期間，也大展暖男風範，令劇組上下打成一片。

在《別叫我〝賭神〞》最新的幕後花絮片中，可看到在鏡頭後發哥的招牌親民作風，令劇組眾人相處極之融洽。

發哥在拍攝期間堅持每日跑步，他的跑步的熱誠感染了劇組，不論他去晨跑還是跑山，都能號召到同劇演員，包括廖啟智、方中信、柯煒林及盧慧敏等，及幕後工作人員一起參與。

發哥劇組到處跑

每天，發哥總帶領著數十人一起到處跑，劇組也因此慢慢變得熟絡起來。發哥也向劇組透露了他的不老養生秘訣，就是每天原地跑15分鐘，於是劇組在等埋位期間都沒有浪費時間，一起原地跑。

發哥完成戲份之後還親自下廚，為劇組準備晚餐，一眾演員聚在一起有如家人般在飯桌上聊天，非常溫馨。發哥還為方中信送上生日驚喜，又經常萬歲請吃飯，在片場總是笑聲不絕。

而《別叫我〝賭神〞》導演潘耀明非常感激發哥的親和力，令拍攝更加順暢。

他說：「《別叫我〝賭神〞》是個溫情故事，當中講述了父子情和兄弟情。發哥令整個劇組在拍攝期間相處融洽，培養出演員之間的友情和默契，令他們的演出更加細膩真摰，比我心目中構想的場景更動人。」

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