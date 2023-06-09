【殺校】溥仁小學特別視學申請終極上訴失敗　料3年後停辦成首間被殺津小

▲ 黃大仙獻主會溥仁小學。（資料圖片）

黃大仙獻主會溥仁小學因小一收生差1人，新學年獲派0班，教育局今日（9日）表示，仔細審視該校就不獲批「特別視學」作出的回應，局方維持原判，不准該校再次參加「小一入學統籌辦法」，以獲資助開辦小一班級，學校一般會在3年後停辦，意味該校料成為今波港人移民潮下，首間被「殺校」的津貼小學。

獻主會溥仁小學是新學年5間獲「派0班」小學之一，亦是唯一一間學校申請方案不獲批准。上月20日，曾有該校校友，以及家長帶同學生嘗試向教育局局長蔡若蓮遞交請願信，其後遭教育局批評，稱「對年幼學童在炎熱天氣下被帶上街深表心痛和關注」。

其後於上月22日，溥仁小學法團校友校董及校友會主席彭少芳表示，校方和校友會初步共識，將申辦私立小一，相信校友會能籌得300萬款項。

惟22日當晚，教育局即回覆表示，得悉有人計劃以協助獻主會溥仁小學申請開辦私立小一名義進行籌款，「但事實上該小學根本不能以此方式營辦」，稱同月15日跟學校代表及其辦學團體會面中，交代局方已考慮學校就申請進行「特別視學」的結果及不獲批的相關理據，並已清楚表明由於學校已選擇進行「特別視學」而不獲批，學校將不可重新選擇其他選項，即不得再次參加「小一入學統籌辦法」，亦不能申請以私營方式於2023/24學年開辦小一班級；學校如對審核結果有任何意見，可於指定限期前向教育局作出回應。直至今日，教育局表示，審視該校回應後維持有關決定。\

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責任編輯：馮琪雅

