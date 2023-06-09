【想創你未來】第二屆初創作家出版資助計劃助年輕人出書圓夢 鼓勵激發大灣區青年創意互動

▲ 第二屆「想創你未來 – 初創作家出版資助計劃」的新書發布會今日舉行。。

由香港出版總會主辦、香港特別行政區政府「創意香港」贊助的「想創你未來–初創作家出版資助計劃」(「資助計劃」)，資助本地新晉作家出版及推廣「繪本」、「科普」和「非遺」三個內容範圍的優質中文作品。第二屆「資助計劃」的8個獲資助項目陸續於6月前付梓，並推出市埸。

大會今日(6月9日)為第二屆「資助計劃」舉行新書發布會暨「大灣區香港初創作家推廣巡禮」啟動儀式，以推介獲資助作品及公佈推廣巡禮詳情。香港出版總會很榮幸邀請到香港特別行政區政府「創意香港」(「創意香港」)助理總監曹黎淑霞女士為活動擔任主禮嘉賓。她與「資助計劃」項目籌委會主席李家駒博士、項目籌委會執行主席蘇惠良先生更一同為將於6月10日展開的「大灣區香港初創作家推廣巡禮」主持啟動儀式。

第二屆「資助計劃」各組得獎初創作家或其出版社代表在發布會上介紹了他們的獲資助作品，同場並有非遺組顧問兼評審主席關永圻先生、繪本組評審麥雅端女士及科普組評審梁添博士分別為有關作品點評。而受委託執行「大灣區香港初創作家推廣巡禮」的中商貿易公司，其市場與發展部高級經理黃曉卉女士亦到場介紹巡禮的細節。同場更有第一屆「資助計劃」非遺組獲資助作品《香港遺美-香港老店記錄》的作者林曉敏女士，以其過來人的經驗鼓勵初創作家積極投身香港創意產業。

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回顧「初創」之路 活躍本地藝文市場

「資助計劃」旨在培育本地首次出版或在過去兩年內出版/發表首部作品的初創作家，通過提供資助及專家指導，鼓勵本地出版社出版更多具創意、優秀、在國際市場上具潛力的中文書籍，以填補本地出版市場的缺門，同時鞏固香港作為亞洲創意之都的地位。發布會現場回顧了今屆得獎初創作家如何將其出版計劃由概念一步步變爲圖書的過程。

「資助計劃」項目籌委會執行主席蘇惠良先生代表大會感謝「創意香港」的資助及各支持機構的大力支持，並欣喜地指出，今屆新出版的獲資助作品在本地市場反響熱烈。他表示香港出版總會將一如既往地在版權輸出方面提供支援助，包括帶領這些作品參加國際書展的「香港館」，協助他們開拓其他地區的市場。蘇先生期望持續舉辦「資助計劃」，鼓勵更多握瑜懷玉的初創作家踏上出版之路，為本地藝文市場增色添彩。

「大灣區香港初創作家推廣巡禮」啟動儀式

為進一步推廣得獎初創作家及其獲資助作品，香港出版總會携手中商貿易公司，舉行「大灣區香港初創作家推廣巡禮」，在2023年6月10至29日期間於澳門、廣州、深圳三地各一間具代表性書店，進行為期10天的宣傳推廣，展銷第一及二屆「資助計劃」的部分獲資助作品，並邀請第二屆「資助計劃」的3位得獎初創作家親臨展銷會場舉行分享會，藉此向粵港澳大灣區內其他城市的讀者，進一步推廣香港初創作家及其作品。

中商貿易公司黃曉卉女士期待「大灣區香港初創作家推廣巡禮」能讓更多讀者認識到香港的初創作家及其作品，深化香港新銳文學與內地讀者的交流合作，激發大灣區青年的創意互動，共築大灣區同心圓。

8本獲資助中文圖書面世 巡禮展示創意碩果

第二屆資助計劃的8本獲資助中文圖書均已出版，它們分屬「繪本」、「科普」和「非遺」三個內容範疇。「繪本」組的三本作品，分別是湯欣樂的《做自己的主角》、蔡逸寧、袁瑋惠的《我們來自心臨村》和李榮漢的《與爸造世界》，三組得獎初創作家以細膩的繪畫深入故事世界，獲該組評審麥雅端女士嘉許為畫功紥實、樂於創新，配合科技應用，拓展了繪本的無限可能。

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得獎作者湯欣樂說起作品《做自己的主角》時，

呢本書個主角唔知道自己真正鍾意乜嘢，同埋點樣先活得開心，成日都好迷惘，因為一次嘅奇遇，令佢知道做自己係活得最快樂同自在！

「科普」組的作品分別是龍德駿的《古生物化石實驗室:恐龍X 檔案》、林欣虹、李啟俊、嚴巧琳、白泓、林徽鈞、謝嘉慧、林慧虹的《我港理學：香港今昔未來微科學》和蔡逸俊的《藝術X STEM：香港市區觀鳥行》，三組得獎初創作家將各類科學知識轉化為淺白易明的大眾書籍，獲該組評審梁添博士評為擅於發掘有趣的角度，深入淺出地普及科學知識。

本身經常接觸化石的龍德駿表示，

我呢本書係第一本香港本地原創嘅恐龍書，雖然書局會見到好多恐龍書，全部都係外地翻譯，呢本書嘅特式係同一般嘅恐龍書有少少唔同，因為平時嘅恐龍書係圖片為主和介紹比較出名嘅恐龍，好少講化石，但我呢本書係針對化石、骨頭、牙齒，因為化石裡可以睇到好多線索…

代表《我港理學：香港今昔未來微科學》的林雪(筆名)表示，

呢本書圍繞住一個問題，就係你哋有冇嘗試過用科學角度了解香港呢個家，亦都係我哋呢個團隊7個人嘅核心語言，我哋都係科大嘅理學生，每個人涉及嘅專長都唔同，集齊唔同嘅專長人手寫一本關於香港科學嘅書，唔同嘅角度用年青人嘅感覺，作為一個新晉嘅作家，想回饋返社會，我哋創作理念就係想大家從日常生活中認識科學。

《藝術X STEM：香港市區觀鳥行》的作者蔡逸俊表示，作品內的相和圖都是他本人繪畫及收集，裡面仲教人點畫雀仔，

科普同藝術有咩關係呢？因為我想突破框框，用藝術嘅角度去講科學知識，香港市區有好多雀仔，何文田都有二百七十幾種雀仔，好多人知，但香港人唔知，而唔係我哋要去到好遠先觀察到雀仔，屋企搭地鐵去到九龍公園，係市區綠洲，日本人都特登嚟香港公園睇雀仔，我想借呢本書吸引大家去睇，有8個地方嘅地圖搵雀仔，大小朋友都啱睇…

「非遺」組的作品分別是郭達麟的《開雀籠》和魏德龍的《歲月流金——廣彩匠人的黃金時代》，兩位得獎初創作家在書中詮釋了工藝背後的人文故事，該組顧問兼評審主席關永圻先生讚揚有關作品資料豐富、表現手法多樣，傳承與創新並存。

身為設計師的郭達麟，作品《開雀籠》主要介紹雀鳥和雀籠，

我同唔同人研究咗3、4年，亦都拜師學整雀籠，我哋落手去學，由刨竹開始做，全手工做，我本身芬蘭讀家具，用機械做多，第一次用手都喺呢度，因為明白製造雀籠嘅過程，所以想開放返知識俾大家，我哋唔係用相去講俾大家聽，我哋係用插畫去講，開竹、拉竹絲，正確方法點攞雀嘅知識…

「資助計劃」除了資助得獎初創作家出版實體書外，更資助他們出版電子書、有聲書和知識付費，以及推廣這些獲資助作品。今屆部分獲資助作品早前已成功舉辦了不同形式的推廣活動，包括展覽、觀鳥團等。「資助計劃」亦分批安排今屆得獎初創作家及其出版社代表，到本地中學及大學舉行分享會，鼓勵本地更多年輕一代勇敢追夢，投身寫作或參與出版業務。

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記者：林碧洋