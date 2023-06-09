【救心同仁】足球教練為昏迷球員急救　慨嘆「學急救不只是工作需要」

▲ 今日「救心同仁」計劃啓動禮上，舉行嘉許禮，向曾經出手救人的市民頒發高級指揮官嘉許狀。（曾耀輝攝）

今日（9日）「救心同仁」計劃啓動禮上，舉行嘉許禮，向曾經出手救人的市民頒發高級指揮官嘉許狀。

其中一名得獎者是足球教練李偉雄，今年在跑馬地足球場為昏迷球員進行急救，成功救回一條寶貴性命。他憶述，當日授課期間，突然有幾位球員向他求助，稱他們有隊友昏倒。當時他有一兩秒掙扎要不要去幫忙，不過他考取教練牌時，曾學過急救，於是便前去協助，為脈搏和心跳停頓的患者進行CPR，同時讓隊員去拿AED機，最終成功救醒患者。他感慨道︰「以前覺得學急救只是工作需要，現在才知道可以幫助人。」

▲ 香港海關署理高級關員羅耀良（左）和足球教練李偉雄（右）。（曾耀輝攝））。

另外，香港海關署理高級關員羅耀良分享，今年3月工作期間，有船員向他們求助，指船長突然昏倒，沒有反應。海關人員趕抵現場，將原本躺在椅子的船長，平放在地下，進行好幾個循環的心肺復蘇，並按照AED機的語音指示急救。後來船長終於有知覺和反應，最後船長由飛行救護隊送往醫院。羅表示，當時看到船長沒有反應，很緊張，幸好經過10多分鐘的急救，船長終於有反應，他亦鬆一口氣，放下心頭大石。後來收到船長的公司通知指，船長在內地醫院康復出院。

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記者：楊佩瑩