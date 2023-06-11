【SA辛酸史】 前名店SA拍片平反「櫃姐不是收銀機」　公開配貨制度+業界收回扣秘密

▲ 居英台灣YouTuber Pei是前名店SA，她拍片分享銷售辛酸史及公開業界秘密。

名店SA和客人的關係經常都引起爭議，有人認為「SA掌握購入心頭好的生殺大權，必須討好」; 有人認為保持平等關係「你好我好大家好，某程度上互惠互利。」; 亦有人認為「SA只是收銀員，沒甚麼了不起」。近日，有前名店SA在個人影片頻道上平反「櫃姐不是收銀機」，更公開工作辛酸史、配貨背後意義，更大爆私下收回扣每月可高達六位數。

▲ Pei表示自己「沒錯，我只是個櫃姐而已，沒有甚麼了不起，也沒有甚麼不了不起」。她認為不論任何工作，都值得一份尊重。(圖片來源:Izpeipei in the UK!@Youtube頻道)

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英國居住的台灣YouTuber Pei，曾經在Harrods的Bottega Veneta(BV)專櫃當銷售員(SA)。不過，SA身份經常被人鄙視工作性質低等，甚至有英國人問:「Is that even a Job?」。為此，她亦特別拍片講解SA工作性質，表示「確是一份實實在在的工作」，更認為要知道一個人的品格，其實可以看他如何對待SA、超市店員及餐廳服務生等前線服務人員。

如果對你表面好，但對前線服務人員任何輕蔑之心，呼呼喝喝，保證是個醜陋的爛人。

SA不易做 鬥智鬥勇爭業績

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銷售結果要對公司負責

除業績的目標外，品牌亦很在乎KPI。當中包括UPT( Units per transaction)，即一張單內可以賣出的商品。如果只是售出一件貨品，就未能達到品牌要求。因為品牌會希望售出一個手袋之餘，還可額外賣出一條皮帶、一條絲巾等周邊商品。

ATV ( Average transaction value)，即一張單成交金額價值，售出稀有皮質產品永遠好過售賣低價商品。

跨區銷售亦是品牌要求，因為一個品牌內會有衣服、鞋子、皮具及珠寶等。一張單內賣出多類型商品，就能符合品牌期望。

未必是賣得多就能取勝，而是達到KPI。

競爭激烈 精彩過宮廷劇

同事之間競爭激烈

和同事之間必定存在競爭，特別在各品牌都傾向配貨趨勢下，資源供不應求。在一些有爆款(人氣商品)的大牌內，客人會竭盡全力討好SA，因為他們知道SA可以決定買到手袋的關鍵。一個有交際手腕的SA才能幫你在眾多競爭者中，脫穎而出得到機會。

因此，所有SA都會對售賣手袋的機會虎視眈眈，希望最快得到經理批准。但大前提是和經理關係必須要友好，否則手袋「凍過水」。還有，SA和同事之間必須保持和平、良好關係，否則當同事知道你想賣某個手袋，就會搶先到經理面前申請，捷足先登。

SA必備能力特質

擁有豐富品牌知識

身為一個SA，必須清晰知道自己的言行代表整個品牌。因此，在招聘時，品牌方會挑選一些外表、氣質及談吐方面，比較符合品牌理念及形象的銷售人士，所以並不是任何人都可以做SA。

另外，為客人推銷商品時不能只單一銷售，亦要加入品牌故事、設計師理念及時裝騷概念等，結合以上知識及銷售技巧才可作介紹。

品牌每年都會有4-5個度假系列(Capsule Collection)及兩大時裝騷，分別為Autumn Winter 及Spring Summer。而她之前在BV工作時，由於是個意大利品牌，公司內部意大利文化氣息十分濃厚，所以一切以意大利文代替英文。

手袋名字可以講Nodini、Milano、Roma，最標誌性的編織格紋都不能叫編織或英文Woven，只可説Intrecciato。顏色上，都是意大利文：Nero、Bianco、Glicini等。

口才好轉數快 EQIQ高

Pei坦言，在每個品牌頂級銷售都是舌粲蓮花，工於心計，銷售技術一流。而在在各大品牌中，有一個職位叫Cashier，專門處理結帳事項，因此兩者的工作是分開的。

她亦明白有人會認為「憑什麼一個手袋要賣幾十萬？」，其實正是SA價值所在。要知道單靠品牌光環，就能賣出的商品都是一些便宜的東西。而品牌聘請SA的原因是需要他來賣稀有皮質、限量定制款式及其他人賣不出去的東西等。

▲ BV前幾年有一個手袋，雖然只是手拿包clutch，不過由全18 K金所製，上面鑲有幾顆鑽石，售價大約600多萬台幣。因此，不會只是單靠品牌光環就能賣得出去。(圖片來源:Izpeipei in the UK!@Youtube頻道)

作為SA，不單純是服務全世界客人，有時候亦要面對突發事件。例如有時候接聽電話會遇着抗議的人，然後要求你給他們一個解釋。亦有些人會帶着油漆走進來，被保安攔截後會對着SA咆哮。

風趣幽默 身兼多職做「萬事通」

服務客人是基本要求，SA更要保持店舖內清潔、打理倉庫、執拾貨品等。下班後，要寫報告給總公司，匯報內容包括: 今天售出商品數量、解釋店舖情況、描述是日客人種類等。

Pei又分享之前在倫敦工作時，由於倫敦是遊客觀光主要區域，所以不少客人會問好去處推介、新奇玩意、高質餐廳介紹等。SA心裏面一定要有個推介名單給自己的客人，必須介紹一些必定能夠訂位、好食又特別的餐廳，而不是所有人都知道，出名難訂位的。

另外，Pei指出很多時候走進來找你聊天的人，其實未必打算消費，可能只是一些貴婦希望打發時間。所以如果聊得開心，她心情好就會刷卡購物。因此，和客人打開話題後，要令別人還想跟你繼續聊下去。如果兩三句過後，你成為話題終結者，就不是一個稱職的銷售員。

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配貨秘密曝光

Pei指，愛馬仕絕對是配貨界的翹楚。主要是他們不會甘於成為一個皮具商，所以由家具、衫褲鞋襪到手袋珠寶等，各種不同產品都會售賣。因為如果只是單純售賣手袋，當年度報表出來後，只有皮具那一欄是綠色，其他項目是紅色，股東是一定不會接受。

而在愛馬仕中，售賣手袋是沒有獎金。因為品牌沒有必要給獎金獎勵一些售賣爆款商品的SA。因此，大家想要的手袋及手錶，都是SA用來完成自己利益最大化的籌碼。

配貨制度不是愛馬仕自己制定。有人認為買Birkin配貨比例1:3，買Kelly要1:2.5，其實是無稽之談，沒有人白紙黑字寫下配貨比例要求。其實是客人和銷售之間發展出來一個默契，一個配貨的感覺。

Pei續指，配貨制度沒有所謂的公平，一切在於分店經理會不會批准SA賣手袋，而你的SA會否願意幫你爭取，再加上天時地利人和因素。她亦舉出2個例子:

▲ 情境一：當SA知道這個月有一個紫色Kelly手袋，正是客人所需。而這個月店舖欠缺銷售珠寶的業績。SA就會問客人他是否願意前來買一些珠寶，暗示事成的話有可能得到手袋。(圖片來源:Izpeipei in the UK!@Youtube頻道)

▲ 情境二：當SA知道這個月業績不太好，假設還欠30,000英鎊才達標。SA就會聯絡曾表示有興趣而有消費能力的客人。例如會問:「 現在店裏有一隻黑水鬼，你要不要考慮來看一下?如果你願意購買這一隻鑲金或鑽石手錶，總共大約需要36,000英鎊，我們就有可能給你購買黑水鬼的機會。」。(圖片來源:Izpeipei in the UK!@Youtube頻道)

業界秘密：回扣高達六位數台幣

Pei親證SA私底下收回扣的事實，因為她曾經有一個男朋友在Rolex工作，公司每個月給他TWD 50,000至60,000獎金(約HK$12740-HK$15287)，然而他並不放在眼內。如果他私下促成一個代購或者買家買手錶，私底下收回購最少有TWD 50000至60,000，錶款價錢越昂貴，回扣越高。

影片一出，除了吸引不少人點擊之外，更獲網民大讚:「隔行如隔山，行行出狀元」、「銷售真的是一門不容易的學問，pei真的是很敬業」、「我一直都很崇拜能做SA的人，要懂超多事情又要EQ很好又要有技巧地和客人溝通」。

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責任編緝：張懿慧