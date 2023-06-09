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【載客取酬】警方新界北打擊白牌車　5司機被捕扣查車輛

社會 20:43 2023/06/09

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熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

3輛涉案私家車及兩輛涉案輕型貨車被警方扣查。（香港警察 fb）

警方昨日(8日)起一連兩日於新界北展開打擊「白牌車」行動，拘捕5名本地男司機，涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」及「使用汽車時沒有第三者保險」，並扣查5輛涉案車輛。

警方人員透過網上平台，在區內租用3輛私家車及2輛輕型貨車，並派員喬裝乘客，每程車資約80至1,350元不等。警員其後以涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」及「駕駛汽車時無第三者保險」罪，拘捕5名年齡介乎34歲至58歲的本地男司機。

所有涉案車輛均沒有運輸署發出的出租汽車許可證，人員已將有關車輛扣查作進一步檢驗。相關人士已經獲得保釋侯查，他們需於7月上旬向警方報到。

警方強調，根據《道路交通條例》有關「車輛使用的限制」的條文，除非獲發有關牌照，否則任何人不得駕駛或容許他人駕駛或使用汽車，以作出租或取酬載客用途，首次定罪可判罰款5000元及監禁3個月，再干犯則可處罰1萬元及監禁6個月。另外，根據《汽車保險（第三者風險）條例》規定，任何人若沒有為汽車購買第三者責任保險，即屬違法，最高可被判罰款1萬元及監禁12個月，並吊銷駕駛執照12個月至3年不等，車輛並且會被吊銷牌照及被扣押。

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責任編輯：蘇文軒

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