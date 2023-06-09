【巨型橡皮鴨】黃鴨下周「飛上」昂坪360　變身黃色主題天星小輪接載乘客

▲ 天星小輪「曉星號」塗上象徵橡皮鴨的黃色，化身橡皮鴨主題小輪，今早啟航禮後陪伴一對橡皮鴨「暢游」。（ AllRightsReserved圖片）

黃色巨型橡皮鴨帶來打卡熱潮，不少市民今日已到添馬公園先睹為快。全城被黃鴨「包圍」，除了港鐵站有本地主題特色黃鴨布置，早前亦有黃鴨電車登場。主辦單位AllRightsReserved（ARR）今日更預告，橡皮鴨將會「飛上天上」，昂坪 360 正積極籌備神秘項目迎接橡皮鴨海陸空式訪港。

ARR 創辦人 SK LAM（林樹鑫）今早在啟航禮表示，2013年策劃橡皮鴨活動後，這些年來不斷都有人詢問何時再帶橡皮鴨回來，「今年剛巧10周年，即使並不容易，我們都決定邀請這位老朋友回來探望大家，而且成雙成對出現，目的其實很簡單而純粹，就是希望大家快樂。」

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橡皮鴨除了在中環海濱停留兩星期，更會四出同市民見面，更首度「飛上天」。昂坪360董事總經理劉偉明今早透露，今次參與展覽，將會有「飛天橡皮鴨」、「泡泡浴主題纜車」等特色活動，詳情在下周初公布，冀吸引遊客上山打卡。

至於平時綠色的天星小輪，其中「曉星號」已塗上象徵橡皮鴨的黃色，更掛上橡皮鴨旗幟，化身橡皮鴨主題小輪，在今早的啟航禮後驚喜現身陪伴一對橡皮鴨「暢游」，同時即日起會接載乘客主要往返灣仔及尖沙咀，讓市民近距離感受橡皮鴨的治癒力量。

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責任編輯：吳雋妍