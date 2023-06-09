  • 29°C
香港時間 : 2023610日 (週六) 11:03
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【周末好去處】酒吧⽂化節本周末舉行　由朝玩到晚有齊食飲睇玩

社會 21:55 2023/06/09

分享：

分享：

熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

（香港酒吧業協會圖片）

第⼀屆香港酒吧⽂化節即日起一連3日在在尖東百週年紀念花園舉⾏，設有美酒區、美食區、遊戲區、舞台表演區及休閑區五⼤區，有約超過40個攤位；例如美酒區提供多款香港酒吧特⾊飲品，包括雞尾酒、紅⽩酒、⼿⼯啤酒、清酒及威士忌等。

文化節焦點如下：

⼀連三⽇的香港酒吧⽂化節，亦加入娛樂元素，包括酒吧遊戲及調酒師⼤賽，以及有蘭桂芳DJ iLTIK@LKF BOOMERANG移師尖東打碟，獨立樂隊神奇膠、Busking歌⼿guitarchiling及Don & Scott等於現場演出。

最新影片推介

TOPick一分鐘
【TOPick一分鐘】經血透視5種疾病警號　中醫分享3款飲食可緩解經痛

是次活動為免費入場，⼤會希望可讓更多⼈感受地道酒吧氣氛。如想盡情品酒，⼤會特設 「品酒優惠開⼼套票」，⼀個價錢包括3杯酒品，可選擇特⾊雞尾酒、紅⽩酒、⼿⼯啤酒、 清酒、威⼠忌或其他酒類。品酒優惠開⼼套票原價150元，由售票平台Klook⼋折發售，每套120元。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚

相關文章

【開心香港】第二場美食市集將於本周六及日舉行　共設70檔以香港地道美食為主題
18:48 2023/05/04
【開心香港】第二場美食市集將於本周六及日舉行　共設70檔以香港地道美食為主題
【開心香港】本港天氣回穩　沙田美食市集恢復開放
16:05 2023/05/07
【開心香港】本港天氣回穩　沙田美食市集恢復開放
【開心香港】海洋公園6月周六晚免費入園　２場光影匯演及山下餐廳開放
22:46 2023/05/25
【開心香港】海洋公園6月周六晚免費入園　２場光影匯演及山下餐廳開放

你可能感興趣

【開心香港】第二場美食市集將於本周六及日舉行　共設70檔以香港地道美食為主題
18:48 2023/05/04
【開心香港】第二場美食市集將於本周六及日舉行　共設70檔以香港地道美食為主題
【開心香港】本港天氣回穩　沙田美食市集恢復開放
16:05 2023/05/07
【開心香港】本港天氣回穩　沙田美食市集恢復開放
【開心香港】海洋公園6月周六晚免費入園　２場光影匯演及山下餐廳開放
22:46 2023/05/25
【開心香港】海洋公園6月周六晚免費入園　２場光影匯演及山下餐廳開放
好去處 美食 雞尾酒 表演 啤酒 飲品 文娛藝術 酒吧 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【恐怖意外】地鐵扶手電梯突故障逆行　乘客骨牌式倒下「人疊人」釀14傷【有片】
16:58 2023/06/08
【恐怖意外】地鐵扶手電梯突故障逆行　乘客骨牌式倒下「人疊人」釀14傷【有片】
【毛骨悚然】外公骨灰甕壓住陌生女子照片　滿佈詭異經文孫女追尋真相
12:19 2023/06/08
【毛骨悚然】外公骨灰甕壓住陌生女子照片　滿佈詭異經文孫女追尋真相
【大婚之喜】被前財爺梁錦松視為再世恩人 82歲中文教授陳耀南9月結婚
12:47 2023/06/07
【大婚之喜】被前財爺梁錦松視為再世恩人 82歲中文教授陳耀南9月結婚