【周末好去處】酒吧⽂化節本周末舉行　由朝玩到晚有齊食飲睇玩

▲ （香港酒吧業協會圖片）

第⼀屆香港酒吧⽂化節即日起一連3日在在尖東百週年紀念花園舉⾏，設有美酒區、美食區、遊戲區、舞台表演區及休閑區五⼤區，有約超過40個攤位；例如美酒區提供多款香港酒吧特⾊飲品，包括雞尾酒、紅⽩酒、⼿⼯啤酒、清酒及威士忌等。

文化節焦點如下：

⼀連三⽇的香港酒吧⽂化節，亦加入娛樂元素，包括酒吧遊戲及調酒師⼤賽，以及有蘭桂芳DJ iLTIK@LKF BOOMERANG移師尖東打碟，獨立樂隊神奇膠、Busking歌⼿guitarchiling及Don & Scott等於現場演出。

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是次活動為免費入場，⼤會希望可讓更多⼈感受地道酒吧氣氛。如想盡情品酒，⼤會特設 「品酒優惠開⼼套票」，⼀個價錢包括3杯酒品，可選擇特⾊雞尾酒、紅⽩酒、⼿⼯啤酒、 清酒、威⼠忌或其他酒類。品酒優惠開⼼套票原價150元，由售票平台Klook⼋折發售，每套120元。

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記者：陳梓蔚