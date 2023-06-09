【高官外訪】孫東明晚啓程訪德國　丘應樺在匈牙利推廣香港優勢和營商機遇

▲ 商務及經濟發展局局長丘應樺在匈牙利與匈牙利香港商會代表出席圓桌午餐會。（政府新聞處圖片）

創新科技及工業局局長孫東，明晚啓程前往德國訪問至下周五在訪問期間，孫東將在2023年亞洲柏林峰會開幕禮作主題演講，闡述香港對初創企業的吸引力和政府相關的支援。

峰會於6月12日至15日舉行，是為期一年的亞洲柏林活動的年度旗艦項目，決策者、初創企業和投資者將一同討論最新的科技趨勢，以及亞洲與柏林的跨境合作。

孫東又會與當地創科界的領袖和科技企業會面，了解德國先進製造及科技產業的最新發展，並向他們介紹在香港創科方面的投資及營商機遇。他亦會參觀當地的大學和研究機構。

商務及經濟發展局局長丘應樺則繼續外訪行程，他周一離港赴巴黎，出席經濟合作及發展組織理事會部長級會議後，即轉到匈牙利訪問，當地政府官員和商界會面，向他們介紹香港的最新經貿發展，並就加強不同領域的合作交換意見。

丘應樺之後會轉往沙特阿拉伯利雅得，出席在11日（利雅得時間）舉行的中阿合作論壇第十屆企業家大會，12日返港。

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責任編輯：戴朗希