  • 29°C
香港時間 : 2023609日 (週五) 22:53
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高官外訪】孫東明晚啓程訪德國　丘應樺在匈牙利推廣香港優勢和營商機遇

政治 22:10 2023/06/09

分享：

分享：

熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

商務及經濟發展局局長丘應樺在匈牙利與匈牙利香港商會代表出席圓桌午餐會。（政府新聞處圖片）

創新科技及工業局局長孫東，明晚啓程前往德國訪問至下周五在訪問期間，孫東將在2023年亞洲柏林峰會開幕禮作主題演講，闡述香港對初創企業的吸引力和政府相關的支援。

峰會於6月12日至15日舉行，是為期一年的亞洲柏林活動的年度旗艦項目，決策者、初創企業和投資者將一同討論最新的科技趨勢，以及亞洲與柏林的跨境合作。

孫東又會與當地創科界的領袖和科技企業會面，了解德國先進製造及科技產業的最新發展，並向他們介紹在香港創科方面的投資及營商機遇。他亦會參觀當地的大學和研究機構。

商務及經濟發展局局長丘應樺則繼續外訪行程，他周一離港赴巴黎，出席經濟合作及發展組織理事會部長級會議後，即轉到匈牙利訪問，當地政府官員和商界會面，向他們介紹香港的最新經貿發展，並就加強不同領域的合作交換意見。

丘應樺之後會轉往沙特阿拉伯利雅得，出席在11日（利雅得時間）舉行的中阿合作論壇第十屆企業家大會，12日返港。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

責任編輯：戴朗希

相關文章

【高官出訪】孫東晤新加坡副總理王瑞杰　盼在創科上更緊密合作
22:13 2023/05/23
【高官出訪】孫東晤新加坡副總理王瑞杰　盼在創科上更緊密合作
【人工智能】林琳促立法規管人工智能　孫東：互聯網世界並非無法可依
22:39 2023/05/31
【人工智能】林琳促立法規管人工智能　孫東：互聯網世界並非無法可依
【新型工業化】李家超︰推動新型工業化初見成效　孫東稱將以多方式資助更多港企發展智能生產
16:07 2023/06/08
【新型工業化】李家超︰推動新型工業化初見成效　孫東稱將以多方式資助更多港企發展智能生產

你可能感興趣

【高官出訪】孫東晤新加坡副總理王瑞杰　盼在創科上更緊密合作
22:13 2023/05/23
【高官出訪】孫東晤新加坡副總理王瑞杰　盼在創科上更緊密合作
【人工智能】林琳促立法規管人工智能　孫東：互聯網世界並非無法可依
22:39 2023/05/31
【人工智能】林琳促立法規管人工智能　孫東：互聯網世界並非無法可依
【新型工業化】李家超︰推動新型工業化初見成效　孫東稱將以多方式資助更多港企發展智能生產
16:07 2023/06/08
【新型工業化】李家超︰推動新型工業化初見成效　孫東稱將以多方式資助更多港企發展智能生產
創新科技及工業局 孫東 商務及經濟發展局 匈牙利 香港 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【恐怖意外】地鐵扶手電梯突故障逆行　乘客骨牌式倒下「人疊人」釀14傷【有片】
16:58 2023/06/08
【恐怖意外】地鐵扶手電梯突故障逆行　乘客骨牌式倒下「人疊人」釀14傷【有片】
【大婚之喜】被前財爺梁錦松視為再世恩人 82歲中文教授陳耀南9月結婚
12:47 2023/06/07
【大婚之喜】被前財爺梁錦松視為再世恩人 82歲中文教授陳耀南9月結婚
【毛骨悚然】外公骨灰甕壓住陌生女子照片　滿佈詭異經文孫女追尋真相
12:19 2023/06/08
【毛骨悚然】外公骨灰甕壓住陌生女子照片　滿佈詭異經文孫女追尋真相