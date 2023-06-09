【高官外訪】孫東明晚啓程訪德國 丘應樺在匈牙利推廣香港優勢和營商機遇
政治 22:10 2023/06/09
創新科技及工業局局長孫東，明晚啓程前往德國訪問至下周五在訪問期間，孫東將在2023年亞洲柏林峰會開幕禮作主題演講，闡述香港對初創企業的吸引力和政府相關的支援。
峰會於6月12日至15日舉行，是為期一年的亞洲柏林活動的年度旗艦項目，決策者、初創企業和投資者將一同討論最新的科技趨勢，以及亞洲與柏林的跨境合作。
孫東又會與當地創科界的領袖和科技企業會面，了解德國先進製造及科技產業的最新發展，並向他們介紹在香港創科方面的投資及營商機遇。他亦會參觀當地的大學和研究機構。
商務及經濟發展局局長丘應樺則繼續外訪行程，他周一離港赴巴黎，出席經濟合作及發展組織理事會部長級會議後，即轉到匈牙利訪問，當地政府官員和商界會面，向他們介紹香港的最新經貿發展，並就加強不同領域的合作交換意見。
丘應樺之後會轉往沙特阿拉伯利雅得，出席在11日（利雅得時間）舉行的中阿合作論壇第十屆企業家大會，12日返港。
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責任編輯：戴朗希