【殺校】據悉溥仁小學續爭取重新開班　家長安排幼女在家自學盼待明年重新入學

▲ 有原本入讀獻主會溥仁小學小一的學生家長，決定安排女兒自學1年再重新入學。（資料圖片）

黃大仙獻主會溥仁小學在新學年獲「派0班」，教育局昨日（9日）表示，經仔細審視學校於限期前作出回應後，決定維持原判，拒批該校「特別視學」申請，意味學校最遲在3年後停辦。據悉校方仍未放棄，正向教育局爭取重新參加小一派位，有家長更堅持等待學校重新開班，決定安排原本在9月入讀小一的女兒「在家自學」（Homeschooling），盼待明年重新入學。

校方未放棄 盼明年重開小一

溥仁小學於新學年小一收生距開班線欠1人，是5間獲「派0班」小學之中，唯一一間學校申請方案不獲批。教育局上月中通知拒批該校的特別視學申請，其後該校法團校董會成員稱擬改申辦私營小一，惟教育局即回應指，早已表明學校不可改為選擇營辦私營小一。局方昨日最新宣布，決定維持原判。

5孩之母的鄭女士向本報表示，早於去年自行分配學位階段已為其幼女報讀溥仁，4月底起已連日遭教育局職員電話轟炸游說轉校，惟她有3名子女正就讀溥仁，感受到學校照顧有特殊教育需要（SEN）學生尤其有耐性，她更無法想像幼女轉校後，她要接送子女到不同學校上學，令她分身不暇。

家長斥教育局機制不公 忽視本地生需要

鄭女士質疑當局最初未有向學校清楚說明特別視學申請門檻極高，「如果有講清楚，我覺得學校唔會揀呢條路。」她亦批評教育局機制不公，只酌情批准沙頭角中心小學開辦小一，忽視照顧本地生需要，與溥仁同屬43校網的另一小學早前收生也懷疑未達開班線，批評局方透明度不足。

鄭女士說，得悉辦學團體正在向教育局爭取重新參加下年度「小一入學統籌辦法」，故她已參與一人一信行動，去信教育局局長蔡若蓮及特首辦，盼當局讓學校明年同時重開小一、小二班級，待幼女在家自學1年後，重新入讀小二。

對於該校爭取續辦，教育局昨回應稱沒有補充，另指當公營學校停止營辦，教育局會為尚未完成小學課程的學生家長提供學位安排服務，讓他們的子女在其他公營學校完成小學課程。

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記者：馮琪雅