【移民棄老】港男一家移民遺7旬父母在港　親戚批不孝網民唔撐

▲ 兒子一家移民遺下7旬父母在港，親戚批評他不孝。《下流上車族》

移民是家庭重大的決定，要與家人溝通清楚，避免引發家庭危機。一名網民在社交平台指，親戚的兒子一家移民，卻遺下7旬父母在港，批評對方不孝。不過，有網民就不同意，認為家家有本難唸的經，外人不便指指點點。

該名網民於facebook群組「麻煩親戚好難頂自由討論區」發帖，道出一個親戚家庭故事，引起討論︰

如果個仔真係孝順，就唔會揼低七十幾歲的父母自己一家去移民。講到幾好聽都係咁話。

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網民︰道德勒索

帖文引來熱議，有網民斥「道德勒索」，有感「家家有本難唸的經」、「做父母要識得放手」、「下一代緊要啲喎」、「對得住自己嘅父母，就對唔住自己嘅小朋友同老婆」。

有人反指發帖的親戚多事，絕對是「麻煩親戚好難頂嘅典範」，認為一家不知一家事，可能是年邁父母根本不想移民，甚至支持兒子一家移民。

講呢啲嘢嘅人一係就愚孝，一係就自己冇得走，唔抵得人哋走！

周圍嘅三姑六婆，唔知頭唔知路就干涉人哋嘅家事。

有父母支持子女移民

此外，有網民覺得子女孝順與否，只有當事人的父母才有資格講，而且「孝順同移民無抵觸」，同時鼓勵老人家要思想開明，接受新事物，年輕人亦要多關顧長者感受。有父母支持子女帶同孫兒移民，當中有網民分享︰

現在香港的環境，如果我兩個仔要移民，而留低我哋兩老，我會同意同埋祝福佢哋。

如果我有孫，會主動叫仔女移民。教育、環境外國都好啲，為小朋友嘅，大概唔會反對咁做。

我奶奶就係咁叫我哋移民，不過我哋冇本事，只能喺香港「生存」。

另一方面，也有少數網民稱移民的子女不顧親情，行為自私，將照顧老人家的責任就留給兄弟姊妹。網民留言，「我識有人阿媽患癌， 個女依然選擇同老公仔女移民」。

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責任編輯︰王明芳