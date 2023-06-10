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【香港小姐2023】首輪面試吸引大批北方佳麗　過江來港挑戰港女競逐后冠【多圖】

娛樂 14:56 2023/06/10

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熱門 香港小姐2023 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

TVB舉辦的《2023香港小姐競選》首輪面試於今天（10日）舉行。

由TVB舉辦的《2023香港小姐競選》首輪面試在今日（6月10日）於將軍澳電視城舉行，今年有不少來自各地的北方佳麗遠道而來參選，與一眾港女力爭港姐后座。

【香港小姐2023】第一輪面試直撃　一文盡睇今屆參選佳麗【多圖】

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Law界女神

22歲的Angela以吊帶藍色長裙現身，畢業於倫敦大學法律系的她視同為法律系的十優港姐麥明詩為Role Model。

Angela的提名人為趙曾學韞，並為其媽媽的朋友，她表示因為自己有意參選而找趙太幫忙提名。

【香港小姐2023】北方佳麗社交網生活照曝光　 自信網紅+黑版舒淇+再版范冰冰【多圖】

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江蘇美女

一身Low-cut黑裙配金色曲髮造型的王儀然拖喼到場面試，21歲的她是江蘇人。

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Fresh Grad畢業生

身穿黑裙配白襪、白波鞋的Jesscua擔遮現身，剛剛畢業的她年僅22歲，笑容滿面的她看起來不太緊張。

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深圳妹子

以白色短袖上衣配牛仔半截裙現身的Cherry來自深圳，23歲的她擁有一雙大眼睛，似乎精神不錯。

記者：陳曉柔、游艾維

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