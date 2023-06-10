【夫妻關係】夫妻南非工作誕女長大膚色變黑　老婆染愛滋揭不忠

▲ 夫妻在南非工作後誕女，女嬰漸長膚色有異。（iStock圖片，非當事人）

子女多少長得似父母？內地一名男子與妻子在南非工作，之後回國生下女兒。可是隨著女兒長大，膚色及頭髮有異，加上妻子感染愛滋，終承認曾出軌。男子不忿「戴綠帽」，將妻子告上法庭索償。

女兒膚色黑一頭鬈髮

綜合內地傳媒報道，內地福建一名丁姓男子與陳姓女子於2016年相睇結婚，之後夫妻赴南非工作生活。2018年妻子誕下了兒子，直至去年再度懷孕，夫妻決定返回內地安胎，不久後女兒出生，湊成一個「好」字。

隨著女兒漸漸成長，丁男及其家人發現她的膚色愈來愈黑，而且一頭鬈髮，外貌特徵與父母明顯不同。丁男更發現妻子感染愛滋病，幸他未被感染。夫妻為此爭論不休，雙方鬧上法院，丁男請求離婚並要求精神賠償。

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妻認與南非人發生關係

經過親子鑑定後，確認陳女是女兒的親生母親，但丁男並非其親生父親。陳女才坦承在南非工作期間，曾與當地男子發生性關係，更懷上對方骨肉，在產檢時才發現自己染了愛滋病。

法院為二人調解，丁男和陳女自願離婚，兒子的撫養費和教育費用由丁男承擔，陳女則負責女兒的撫養費。丁男考慮到陳女的身體和經濟狀況，最終自願放棄精神賠償的訴訟請求。

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責任編輯︰王明芳