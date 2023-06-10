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【珍惜生命】26歲男子失聯逾一周　多個部門進行搜索

社會 10:15 2023/06/10

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熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

沙田九肚村一名26歲男子失聯逾一周，家人擔心發生意外，於是在昨日(9日)下午報警。警方聯同消防及民安隊到附近一帶搜索，政府飛行服務隊亦派出直升機協助，惟未有發現。

據知警方曾一度成功聯絡到失聯男子，但他拒絕透露位置及掛斷電話，案件由新界南失蹤人口調查隊繼續跟進，搜救行動至今日(10日)凌晨仍繼續。消息指，警方在失聯男子的電腦內發現懷疑遺書。

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防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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