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【香港小姐2023】北方佳麗社交網生活照曝光　 自信網紅+黑版舒淇+再版范冰冰【多圖】

娛樂 12:31 2023/06/10

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熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

哪一位是大家的心水呢？

由TVB舉辦的《2023香港小姐競選》第一輪面試在今日（6月10日）於將軍澳電視城舉行，在今天早上約9時35分開始陸續到場，參加今屆面試的港姐不乏各界人士，包括KOL、大學生、已畢業的年輕女生等，亦有內地佳麗參選。

部份參選佳麗的社交平台率先曝光，大家可以了解到她們私下的一面，更可欣賞她們的打卡靚相。

【香港小姐2023】第一輪面試直撃　一文盡睇今屆參選佳麗【多圖】

自信網紅嘿莉

早前拍片自爆報名參選港姐的嘿莉，是一名港漂網紅，有開設抖音、小紅書帳號，其IG現有1187名粉絲，似乎她要好好加把勁了！

嘿莉今早現身電視城門外時，未有停下來接受記者訪問、拍照，更用手機拍片，盡現Vlogger的習慣，或者這些內容會出現在她下一段的短片？

嘿莉所拍的短片以居港生活、旅遊為主，她在影片中盡現真性情，相當有自信，更與2021年度香港小姐競選落選佳麗「東涌羅浩楷」利愛安有幾分「撞樣」呢！

嘿莉在IG簡介中指自己是「vlogger記錄香港留學生活日常」，並指自己畢業於美國俄亥俄州立大學（The Ohio State University）的、現時在香港中文大學讀碩士。

另外，她曾自爆接廣告已有43萬收入，並有擔任移民留學顧問。

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「黑版舒淇」XIAOBAI

與舒淇有幾分相似的XIAOBAI，早前同樣拍片自爆報名參選，以一身黑色連身裝配大曲髮現身初選，並擺出自信十足的pose，流露「霸道女總裁」的感覺呢！

XIAOBAI是模特兒、演員、主持，也曾拍攝平面廣告、出席品牌活動，並在香港電台第一台主持《放眼大灣區》。

未知幕前經驗豐富的她，又會否有助她在初選中突圍而出呢？

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「再版范冰冰」Noel

現年21歲的黃敏慈（Noel），被稱為「翻版范冰冰」。皮膚白滑的她相當搶眼，她以背心、短褲現身初選，旋即成為大熱門之一。

黃敏慈平日愛在社交網上派福利，又懂得玩不同的樂器，是一位氣質美女。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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