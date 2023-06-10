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【又打風？】天文台預測有低壓區漸轉活躍　如接近本港不排除掛波

社會 10:32 2023/06/10

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天文台指，低壓區下周若發展為熱帶氣旋並接近本港，不排除需發警告信號。(梁偉榮攝)

天文台昨(9日)在網誌指出，根據最新電腦模式預測，位於廣西的低壓區及華南沿岸的低壓槽會在未來數天漸轉活躍，天文台會密切監測該低壓區會否發展為熱帶氣旋，如相當接近本港，不排除需要發出熱帶氣旋警告信號。

天文台指，一個季風低壓本週初至中期在南海中部發展，並移向海南島至北部灣一帶。與其相關的強對流天氣持續影響華南沿岸及南海北部，天文台更一度在周二(6日)發出黃色暴雨警告信號。隨着該季風低壓移至廣西一帶，昨日本港天氣稍為好轉。儘管周末期間仍會見到陽光，然而華南沿岸的一道低壓槽會為該區帶來驟雨及雷暴。

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根據最新電腦模式預測，位於廣西的低壓區及華南沿岸的低壓槽會在未來數天漸轉活躍。部分電腦模式顯示該低壓區會再度進入北部灣，之後再由西向東橫過廣東沿岸及沿岸海域，但不同電腦模式對該低壓區的位置及發展皆有分歧；有個別電腦模式預測該低壓區較接近岸邊，亦有電腦模式預測該低壓區移至南海北部，天文台會密切監測該低壓區會否發展為熱帶氣旋。但總括而言，該低壓區會在下週初至中期頗為接近珠江口一帶。若其發展為熱帶氣旋並相當接近本港，不排除本港需要發出熱帶氣旋警告信號。

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雖然電腦模式對於該低壓區會否發展為熱帶氣旋，以及其移動路徑存在一定分歧，但都預測該兩個低壓系統會在下週為廣東沿岸帶來不穩定天氣，下周中期本港有大驟雨及狂風雷暴。天文台呼籲市民上班上學前留意天氣情況及最新天氣消息。

根據九天天氣預報預報顯示，今日(10日)起一直下雨，下周二(13日)及周三(14日)有驟雨及幾陣狂風雷暴，至下一個周日(18日)、即父親節當日仍有雨。

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