【非禮女童】11歲女童逛上水藥房遭非禮摸臀　港媽報警拘17歲色狼

▲ 11歲女童逛上水藥房遭非禮摸臀，港媽報警拘17歲色狼。

上水一間藥房發生非禮案！周四（8日）傍晚約5時，一名11歲女童隨母親到上水一間藥房購物，女童推著購物車行逛期間，身旁突然出現一名藍色衫的男子，該名男子突然伸手摸女童的臀部，女童告知母親，其母覺得事態嚴重，立即報警。

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警員趕抵調查後，以涉嫌「非禮」拘捕一名年僅17歲的非華裔男職員，交由大埔警區刑事調查隊跟進。

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而事發一刻，被店內的天眼影到，片段更在網上流傳。從影片可見，女童推著購物車行逛期間，在兩排貨架之間的狹窄通道穿梭，一名身穿藍色衫的男子從其身旁走過後，隨即伸出「狼爪」撫摸女童臀部，然後若無其事行走。

女童當時大吃一驚，一度回頭張望，其後急腳推車離開案發位置。而另一片段則可見多名警員到場，涉案男子被鎖上手扣拘捕。

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責任編輯︰王明芳