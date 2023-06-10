【日本核水】港府不排除禁止日本水產入口　謝展寰：可以保障市民健康就禁幾耐

▲ 環境及生態局局長謝展寰。(資料圖片)

日本福島第一核電廠近日開始向核污水排海隧道注入海水，計劃於今年春夏季起將經稀釋的核廢水排放入大海，連日本當地都關注早前捕獲的海魚檢驗出放射性「銫」超標180倍。環境及生態局局長謝展寰表示，一旦日本落實排放核污水，港府會採取行動，包括禁止日本高風險地區水產入口，「禁制幾耐可以保障市民健康就會禁幾耐。」

謝展寰今日(10日)在電台表示，核污水將大範圍影響魚類安全，不應排入大海，雖然日本政府表示會確保核污水無害才排出海洋，但排放長達30年，處理設施是否可靠，會否出意外仍是未知之數。他反問，若日本當局對核廢水安全有信心，理應在國內尋求如灌溉等其他用途，而非排入公海，引起大範圍食物安全風險。

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他續指，根據《國際海洋公約》精神，日本作出決定前，應和鄰近地區商討和取得共識，多個國家都已經表達擔心，認為日本不符合條約精神，亦不道德。他表明，一旦日方啟動排放核廢水，特區政府必定採取嚴厲措施，限制可能受影響的日本食品進入香港，如禁止進口福島一帶沿岸最高風險縣份的水產品，「禁制幾耐可以保障市民健康就會禁幾耐」，以保障食物安全和市民健康。

目前香港僅禁止進口來自福島的水果、蔬菜和奶類飲品等，謝展寰解釋，禁令並不涵蓋果汁，是因為水果表面直接吸收輻射，果肉則受較少影響，加上果汁會經過稀釋，令風險大減。他又指海關和食安中心能夠檢查日本食品具體來源地，有能力把關食物安全。目前日本進口食品佔本港整體食物供應2%，謝展寰指禁令實際影響不大，但明白港人喜歡日本食品，已向餐飲等相關業界解釋措施。

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