【香港治安】暴力事件急增警方加強高姿態巡邏　鄧炳強：冀市民和睦相處

▲ 保安局局長鄧炳強。(資料圖片)

本港近期接連發生嚴重暴力事件，保安局局長鄧炳強表示事件令人不安及不開心，部分案件並非涉及完全不相識的施襲，特首李家超已指示警方加強高姿態巡邏。

鄧炳強今日(10日)在電台節目表示，警方將會調派更多人手在前線，尤其在人多地方，加強輔警出勤及衝鋒隊巡邏，他又期望不同地區的保安人員可及早發覺爭執情況共介入，不致於演變為暴力事件才處理。他認為，部分事件與人的忍耐力有關，希望市民之間可以和睦相處，互相忍讓及體諒。

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對於有人質疑接連發生嚴重暴力事件，憂慮香港是否變得不安全，鄧炳強指理解巿民擔憂，但他強調警方軍裝人員會以高姿態巡邏，盡快作出反應。對於本港今年與暴力相關的案件較去年增加，他解釋是去年上半年新冠疫情嚴重，較少人出街，如與2019年同期相比，有關罪案的數字是相若，並非突然變差。

至於首3個月香港罪案數字達20,584宗，較去年同期增長接近5成，鄧炳強解釋，今年首季的騙案按年上升6成半，主要涉及網上騙案，他說有關現象非香港獨有，倫敦及新加坡等地都受到騙案影響，本港經過鋪天蓋地式的宣傳教育後，網購或電話騙案已較對上一季下跌。

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