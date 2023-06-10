【精神健康】港府推10招專家樂見改善決心　倡再加強公私營協作

▲ 港大兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強。(資料圖片)

精神健康諮詢委員會昨開會，討論鑽石山謀殺案涉及的社區精神健康支援，當局並提出10項加強精神健康支援措施。委員之一、港大兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強在電台節目指，措施反映當局改善問題的決心，令人鼓舞。

葉柏強提到，現時有關精神治療的公私營合作，一直穩步向前進行中，已經有一定數量的私人執業精神科醫生參與醫管局的公私營合作計劃，於公營醫療系統中較穩定的精神健康病患者，可在私家醫院進一步跟進，減低公營精神科壓力，相信服務可再進一步加強。

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他又指，疫情期間帶來的轉變，令家長和兒童面對的壓力增加，建議學校在追趕教學進度的同時，也要考慮小朋友的接受能力，又鼓勵家長多為子女安排高質素的親子活動，以增強兒童的抗壓能力。

出席同一節目的社區組織協會副主任施麗珊表示，目前精神科門診排期時間長，建議當局為有需要的基層病人提供津貼，到私家診所接受服務，私家醫生亦應提供較相宜的收費，避免病人因經濟能力不足而延誤治療的最佳時機。

施麗珊認為，疫情期間社區積累很多家庭問題未有處理，如今陸續爆發，而政府為少數族裔人士提供的精神健康服務亦不足，加上少數族裔人士未必容易融入社會，建議從事社區服務人士要更多主動接觸他們，提供服務。

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